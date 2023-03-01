Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть полуфинал Кубка короля

Третье в сезоне Эль Класико проходит на фоне подъема "Реала" и кризиса "Барселоны", во многом связанного с травмами ее лидеров - Дембеле, Педри, а теперь и Левандовского.

Получится ли матч ярким без них? Скорее да, чем нет. В текущем сезоне команды обменялись бескомпромиссными победами со счетом 3:1, причем "Барса" торжествовала в финале Суперкубка, выиграв первый трофей после ухода Лео Месси.

Сейчас ей будет труднее, но каталонцы с приходом Хави сильно прибавили в психологии, а "Реал" вовсе не безупречен и тоже может ошибаться, что и доказал на выходных "Атлетико" (1:1).

Трансляция матча В эфире Смотрите матч Кубка короля Реал - Барселона Смотреть трансляцию

Получится ли у обескровленных каталонцев повторить фокус "Матрасников" и перенести определение финалиста на ответный матч - узнаем в четверг , 2 марта , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Реал" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: