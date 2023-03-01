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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть полуфинал Кубка короля

Испания
(1 голосов)

Главное блюдо старейшего турнира Испании

Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть полуфинал Кубка короля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid

Новина українською

Третье в сезоне Эль Класико проходит на фоне подъема "Реала" и кризиса "Барселоны", во многом связанного с травмами ее лидеров - Дембеле, Педри, а теперь и Левандовского.

Получится ли матч ярким без них? Скорее да, чем нет. В текущем сезоне команды обменялись бескомпромиссными победами со счетом 3:1, причем "Барса" торжествовала в финале Суперкубка, выиграв первый трофей после ухода Лео Месси.

Сейчас ей будет труднее, но каталонцы с приходом Хави сильно прибавили в психологии, а "Реал" вовсе не безупречен и тоже может ошибаться, что и доказал на выходных "Атлетико" (1:1).

Трансляция матча
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Смотрите матч Кубка короля Реал - Барселона
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Получится ли у обескровленных каталонцев повторить фокус "Матрасников" и перенести определение финалиста на ответный матч - узнаем в четверг, 2 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Реал" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Чехия - Sport 2 CZ/SK
  • Франция - Free, Molotov, L'Equipe
  • Германия - DAZN, Sport1 Extra
  • Венгрия - Sport 1 Hungary
  • Израиль - Sport 1
  • Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+, TVE La 1
  • Италия - Telelombardia
  • Польша - TVP Sport
  • Румыния - Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Sport 2 CZ/SK
  • Турция - Tivibu Spor 1
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - ESPN+
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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
01.03.2023 в 22:25
Завтра шлемазлы почувствуют боль
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