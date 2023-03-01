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Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть полуфинал Кубка короля
Главное блюдо старейшего турнира Испании
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Helios de la Rubia/Real Madrid
Третье в сезоне Эль Класико проходит на фоне подъема "Реала" и кризиса "Барселоны", во многом связанного с травмами ее лидеров - Дембеле, Педри, а теперь и Левандовского.
Получится ли матч ярким без них? Скорее да, чем нет. В текущем сезоне команды обменялись бескомпромиссными победами со счетом 3:1, причем "Барса" торжествовала в финале Суперкубка, выиграв первый трофей после ухода Лео Месси.
Сейчас ей будет труднее, но каталонцы с приходом Хави сильно прибавили в психологии, а "Реал" вовсе не безупречен и тоже может ошибаться, что и доказал на выходных "Атлетико" (1:1).
Получится ли у обескровленных каталонцев повторить фокус "Матрасников" и перенести определение финалиста на ответный матч - узнаем в четверг, 2 марта, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Реал" - "Барселона" в 22:00 по Киеву.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Реал" - "Барселона" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Реал" - "Барселона" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Чехия - Sport 2 CZ/SK
- Франция - Free, Molotov, L'Equipe
- Германия - DAZN, Sport1 Extra
- Венгрия - Sport 1 Hungary
- Израиль - Sport 1
- Испания - Movistar Liga de Campeones, Movistar+, TVE La 1
- Италия - Telelombardia
- Польша - TVP Sport
- Румыния - Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Sport 2 CZ/SK
- Турция - Tivibu Spor 1
- Великобритания - BT Sport 1
- США - ESPN+
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