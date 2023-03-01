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Хави: Должен быть честным и признать, что Реал - фаворит в матчах с Барселоной
Эль-класико уже в среду
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Это отличная возможность выиграть титул. Мы знаем, что "Реал" является очень опасным соперником, но нашей целью является победа. Думаю, что судьба выхода в финал решится в ответной игре на "Камп Ноу".
"Реал" продолжает оставаться фаворитом, потому что они являются действующими чемпионами Испании и Европы. Да, мы обыграли их в Суперкубке, но я должен быть честным и сказать, что они фавориты. В то же время я считаю, что у нас есть оружие, способное поставить их в затруднительное положение. Я ожидаю очень сбалансированного матча", — приводит слова Хави журналист Альфредо Педулла.
Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в четверг, 2 марта, и начнется в 22:00.
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