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Хави: Должен быть честным и признать, что Реал - фаворит в матчах с Барселоной

Испания
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Эль-класико уже в среду

Хави: Должен быть честным и признать, что Реал - фаворит в матчах с Барселоной

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави в преддверии первого полуфинального матча Кубка Испании с "Реалом" поделился ожиданиями от встречи, а также назвал мадридский клуб фаворитом в этом противостоянии.

"Это отличная возможность выиграть титул. Мы знаем, что "Реал" является очень опасным соперником, но нашей целью является победа. Думаю, что судьба выхода в финал решится в ответной игре на "Камп Ноу".

"Реал" продолжает оставаться фаворитом, потому что они являются действующими чемпионами Испании и Европы. Да, мы обыграли их в Суперкубке, но я должен быть честным и сказать, что они фавориты. В то же время я считаю, что у нас есть оружие, способное поставить их в затруднительное положение. Я ожидаю очень сбалансированного матча", — приводит слова Хави журналист Альфредо Педулла.

Напомним, что матч "Реал" – "Барселона" состоится в четверг, 2 марта, и начнется в 22:00.

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В статье: Барселона Хави Реал (Мадрид)
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