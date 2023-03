Кубок короля. Осасуна - Атлетик 1:0. Арендованный каталонец тащит красных в финал

На "Эль Садаре" сегодня был рекорд после реконструкции - полуфинал Кубка пришли посмотреть 23 026 зрителей.

И что же? Их команда по итогу не подвела - победный результат в кармане. При этом о качестве игры "Осасуны" лучше не вспоминать.

Глобально хозяева так нервничали, что почти не атаковали. В первом тайме можно вспомнить только легкий для Агирресабалы удар Будимира. "Атлетик" у противоположных ворот действовал раскрепощеннее, несмотря на потери Андера Эрреры и Нико Уильямса. Беренгер, Сансет, Уильямс - все вносили свою лепту, а Муньяин почти забил, но вратарь хозяев чудом отбил удар с рикошетом.

Это фантастика, что по такой игре в начале второго тайма гол забила "Осасуна". Фантастика - и еще мастерство арендованного у "Барсы" вингера Абде, который в одиночку убежал в контратаку, обыграл защитника и прошил вратаря плотным ударом низом.

2 - Abdessamad Ezzalzouli has scored in consecutive games for the first time in all competitions for Osasuna (two goals), scoring one more goal than in his 18 previous matches for the club (one goal). Ultrasonic. pic.twitter.com/LCcRC2L0Cf