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Кубок короля. Осасуна - Атлетик 1:0. Арендованный каталонец тащит красных в финал

Испания
(1 голосов)

Очень сложная победа Памплоны

Кубок короля. Осасуна - Атлетик 1:0. Арендованный каталонец тащит красных в финал

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

На "Эль Садаре" сегодня был рекорд после реконструкции - полуфинал Кубка пришли посмотреть 23 026 зрителей.

И что же? Их команда по итогу не подвела - победный результат в кармане. При этом о качестве игры "Осасуны" лучше не вспоминать.

Глобально хозяева так нервничали, что почти не атаковали. В первом тайме можно вспомнить только легкий для Агирресабалы удар Будимира. "Атлетик" у противоположных ворот действовал раскрепощеннее, несмотря на потери Андера Эрреры и Нико Уильямса. Беренгер, Сансет, Уильямс - все вносили свою лепту, а Муньяин почти забил, но вратарь хозяев чудом отбил удар с рикошетом.

Это фантастика, что по такой игре в начале второго тайма гол забила "Осасуна". Фантастика - и еще мастерство арендованного у "Барсы" вингера Абде, который в одиночку убежал в контратаку, обыграл защитника и прошил вратаря плотным ударом низом.

Под занавес игры баски сбились на навесы и угловые. Чувствовалось, что команда Эрнесто Вальверде очень хочет ничью перед ответкой в Бильбао, но, как обычно в топ-поединке, ей не хватило последнего паса, поэтому все же 1:0.

"Осасуна" выстояла - и это значит, что перед выездом на поле "Атлетика" 4 апреля у нее есть небольшой запас. Кто знает, может, именно гол Абде и решит все в этом жестком и очень близком противостоянии двух географических соседей?

1/2 финала Кубка короля. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Абде, 47

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро, Мой Гомес (Ибаньес, 86), Орос (Брашанац, 86) - Авила (Рубен Гарсия, 71), Будимир (Кике, 71), Абде (Барха, 77)

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Лекуэ, 59), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Беренгер (Рауль Гарсия, 59), Сансет, Муньяин (Нико Уильямс, 65) - Уильямс (Гурусета, 83)

Предупреждения: Будимир, 52, Мой Гомес, 54 - Беренгер, 40, Весга, 43, Иньиго Мартинес, 64

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В статье: Атлетик (Бильбао) Осасуна (Памплона)
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