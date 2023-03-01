Кубок короля. Осасуна - Атлетик 1:0. Арендованный каталонец тащит красных в финал

На "Эль Садаре" сегодня был рекорд после реконструкции - полуфинал Кубка пришли посмотреть 23 026 зрителей.

И что же? Их команда по итогу не подвела - победный результат в кармане. При этом о качестве игры "Осасуны" лучше не вспоминать.

Глобально хозяева так нервничали, что почти не атаковали. В первом тайме можно вспомнить только легкий для Агирресабалы удар Будимира. "Атлетик" у противоположных ворот действовал раскрепощеннее, несмотря на потери Андера Эрреры и Нико Уильямса. Беренгер, Сансет, Уильямс - все вносили свою лепту, а Муньяин почти забил, но вратарь хозяев чудом отбил удар с рикошетом.

Это фантастика, что по такой игре в начале второго тайма гол забила "Осасуна". Фантастика - и еще мастерство арендованного у "Барсы" вингера Абде, который в одиночку убежал в контратаку, обыграл защитника и прошил вратаря плотным ударом низом.

2 - Abdessamad Ezzalzouli has scored in consecutive games for the first time in all competitions for Osasuna (two goals), scoring one more goal than in his 18 previous matches for the club (one goal). Ultrasonic. pic.twitter.com/LCcRC2L0Cf — OptaJose (@OptaJose) March 1, 2023

Под занавес игры баски сбились на навесы и угловые. Чувствовалось, что команда Эрнесто Вальверде очень хочет ничью перед ответкой в Бильбао, но, как обычно в топ-поединке, ей не хватило последнего паса, поэтому все же 1:0.

"Осасуна" выстояла - и это значит, что перед выездом на поле "Атлетика" 4 апреля у нее есть небольшой запас. Кто знает, может, именно гол Абде и решит все в этом жестком и очень близком противостоянии двух географических соседей?

1/2 финала Кубка короля. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Абде, 47

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро, Мой Гомес (Ибаньес, 86), Орос (Брашанац, 86) - Авила (Рубен Гарсия, 71), Будимир (Кике, 71), Абде (Барха, 77)

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Лекуэ, 59), Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Беренгер (Рауль Гарсия, 59), Сансет, Муньяин (Нико Уильямс, 65) - Уильямс (Гурусета, 83)

Предупреждения: Будимир, 52, Мой Гомес, 54 - Беренгер, 40, Весга, 43, Иньиго Мартинес, 64