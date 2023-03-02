Наследие расстрелянного президента, или Как Барселона стала "больше, чем клубом"

Это произошло в горах Сьерра-Дель-Гвадаррама на 52-м километре трассы Мадрид – Ла-Корунья.

Военный автомобиль с каталонским вымпелом на лобовом стекле заблудился в сетке блокпостов и выехал прямо на позицию франкистов. "Слава Республике!" - воскликнули пассажиры авто, надеявшиеся встретить в горах соратников, а на них направили винтовки.

Знали ли повстанцы, кого остановили? Вероятно, нет. Враг – он на то и враг, который его уничтожают, а не беседы беседуют. Всем трем пассажирам и шоферу быстро всадили по пуле в голову, после чего закопали на месте в братской могиле и пошли дальше.

Для Испании гражданская война только начиналась, а для несчастной четвёрки она уже закончилась.

И, представьте себе, одним из этой четверки был президент "Барселоны" Жозеп Суньоль.



Предполагаемое место гибели Суньоля. Фото: pcorralcorral.blogspot.com Предполагаемое место гибели Суньоля. Фото: pcorralcorral.blogspot.com

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Вы, наверное, и не слышали такого имени, но точно знаете лозунг сине-гранатовых "Més que un club" – "Больше чем клуб".

Так вот, этот путь для "Барсы" выбрал как раз Суньоль. Без его денег, влияния, политической позиции это мог быть совершенно другой клуб с другими ценностями – может быть, даже аполитичный, каким его хотел видеть основатель Ганс Гампер. Кто знает?

И если уж выбирать момент, когда все началось, то это был товарищеский матч "Барсы" против "Юпитера" в июне 1925 года, когда "Кулес" назло диктатуре Примо де Риверы засвистали испанский гимн.

"Видимо, футбол слишком масштабное явление, чтобы существовать в отрыве от происходящих в мире других процессов", - признался Гампер, которого власти немедленно выдворили из страны.

"Барселоне" тогда же на полгода закрыли стадион, и Суньоль не смог пройти мимо, немедленно войдя в Совет директоров опального клуба, чем резко прибавил ему веса.

Joan Gamper founded FC Barcelona 122 years ago, today. pic.twitter.com/crrh2K4Eol — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 29, 2021

Речь же не о рядовом чиновнике – Жозеп был сыном крупнейшего аграрного магната страны, фактически монополизировавшего торговлю сахаром из колоний. Параллельно он печатался в разных изданиях, все острее критикуя диктатуру, которая, несмотря на все старания, двигалась к коллапсу.

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Великая Депрессия его ускорила – и Примо де Ривера сбежал во Францию. Вслед за ним бунтари выгнали и короля, провозгласив выборы.

Гиперактивный Суньоль одной рукой выбрался в парламент (кортесы) от партии каталонских социалистов Esquerra Republicana, набрав рекордное для региона количество голосов; другой – возглавил федерацию футбола и основал уникальное издание La Rambla.

Страницы этой газеты были разделены надвое: с одной стороны, футбольные новости, с другой – политические. Главред издания прямо по ходу выездных матчей "Барсы" вывешивал на стене редакции счет - и уже скоро у двери собиралась огромная толпа, которую в случае победы непременно угощали. Суньоль знал, как угодить бедноте.



Жозеп Суньоль, начало 30-х. Фото: elplural.com Жозеп Суньоль, начало 30-х. Фото: elplural.com

Добавьте сюда врожденную харизму и задатки оратора – и получаем мощного политика, безразличного к нападкам оппонентов.

"Приходите в это воскресенье к вилле сеньора Суньоля. В рамках борьбы с бедностью он решил раздать все имущество своей семьи пролетариям! – насмехался памфлетист из правого лагеря, но тщетно.

Могли ли фанаты выступить против человека, который выступал за их права и спасал их клуб? В разгар кризиса в 1930-м "Барселона" была банкротом, и Гампер с горя покончил с собой.

Суньоль, в свою очередь, не спас для каталонцев звезд Рикардо Самору и Жозепа Самитьера – оба поехали доигрывать в "Реал", зато он помог закрыть старые долги, набрать молодежь, вдохнул в клуб свежее дыхание.

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Впервые ему предложили пост президента "Барсы" в 1934-м, но он отказался – типа, слишком занят.

Вместо себя Суньоль порекомендовал Эстеве Салу - и это обернулось победным сезоном, вот только дальше руководитель заболел, и пост снова освободился. Испания в тот момент с левой демократии постепенно скатывалась в анархию; преступность росла в геометрической прогрессии.



La Rambla советует голосовать за своих. Фото: paseodegracia.com La Rambla советует голосовать за своих. Фото: paseodegracia.com

Когда Жозеп согласился на новый пост, то сразу предупредил коммунистов и анархистов, что у его "левачества" есть пределы:

"Я знаю, что трудно быть президентом "Барселоны", когда у вас есть четкая и конкретная позиция, как у меня, но я могу только сказать, что буду действовать как президент в интересах клуба, и что никакие провокации не могут быть оправданы. Клуб не будет участвовать в них".

В другом интервью он также предупреждал правых в кортесах об опасности революции, если не провести немедленные реформы:

"Я не вижу проблем быть в одной коалиции с коммунистами. Это звучит странно от буржуа, но это так. Если у вас четыре яблока, то лучше отдать им два и два оставить себе, чем дождаться, пока они придут и заберут все четыре".

К сожалению, его голос был заглушен хором крикунов, жаждущих крови. С одной стороны, коммунисты и анархисты, ненавидевшие друг друга, но в одинаковой мере желавшие всего и сразу. С другой – ультраправое войско, которое за время колониальной Рифской войны в Марокко превратилось в государство в государстве. Также не дремали и меньшинства - и каталонцы, и баски смотрели на события в Мадриде в основном сквозь призму собственных автономий.



Болельщики пришли к La Rambla узнать актуальные новости. Фото: barcelonasingular.com Болельщики пришли к La Rambla узнать актуальные новости. Фото: barcelonasingular.com

А что там? Там хаос. Бывали случаи, когда крупные промышленники, пользуясь дружбой с силовиками на местах, снижали зарплаты до минимума: "Вы можете намазать на хлеб республику и жрать ее!"

В других областях, где левые были более влиятельными, крестьяне с оружием нападали на крупных землевладельцев, убивали их, забирали себе земли и имущество - и за это их не наказывали.

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Принято считать, что последней каплей стало убийство полицией депутата-монархиста Кальво Сотело.

Правительство, которое до этого пыталось балансировать между всеми группами, окончательно встало на сторону левых радикалов, и армия взбунтовалась. "Над всей Испанией безоблачное небо", – так звучал кодовый сигнал по радио, что пора начинать.

Для "Барселоны" это была худшая из новостей. За 1934-35 годы клуб блестяще восстановился. Суньоль устроил эффектный прощальный матч Самитьеру - символический жест, чтобы не отдавать память о лучшем нападающем 20-х "Реалу".



Суньоль и другие директоры "Барсы" на матче. Фото: fcbarcelona.es Суньоль и другие директоры "Барсы" на матче. Фото: fcbarcelona.es

Команду тем временем возглавил прорывной ирландец Патрик О'Конелл; состав пополнили звезды своего времени Доменек Балманья, Хосе Райх, Хосеп Эскола, Энрике Фернандес. В том сезоне они дошли до финала Кубка, где проиграли "Реалу" 1:2 под аккомпанемент сейвов Рикардо Саморы – гения, в честь которого названа награда самому надежному голкиперу Ла Лиги.

Ну, а еще через неделю началась гражданская война – и так Суньоль и оказался на фронте. Он ехал подбодрить батальон каталонских стрелков, куда вошло немало фанатов "Барселоны", и его подвел банально сбившийся с пути водитель.

"Мы не знаем – а вместе с нами не знают и его родственники – о том, как сложилась его судьба. До сих пор нет убедительных доказательств, которые могли бы заставить нас поверить, что Суньоль мертв, или что он заключен в Бургосе, или что он в Швейцарии. Болезненная правда состоит в том, что ничего нельзя подтвердить", - такое вышло в газетах Барселоны вместо некролога.

Информация о расстреле появилась где-то через неделю, а уже спустя год все подтвердили сбежавшие от франкистов двое каталонцев-перебежчиков.

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А что "Барселона"? Оказавшись без спонсора и идейного лидера посреди воюющей страны клуб мог даже исчезнуть, но его спас приобретенный при Суньоле имидж символа нации.



Делегация "Барсы" во время спасительного американского турне. Фото: bitbol.la Делегация "Барсы" во время спасительного американского турне. Фото: bitbol.la

Слава эта дошла аж до Мексики, и тамошний бизнесмен Мигель Мас Серрано предложил Блаугране турне по его стране. Все расходы он брал на себя и платил сверху 15 тысяч американских долларов.

Это было предложение из тех, от которых не отказываются, поэтому в турне поехали тренер О’Конелл, 16 футболистов, секретарь и врач – полноценная команда, которая за следующие полгода сыграла 4 выставочных матча в Мексике и еще 4 – в США.

Заработанные деньги позволили "Барсе" выжить, и за победы О'Конелла историки до сих пор называют "спасителем клуба". А вот у Республики такого спасителя не было – она теряла территории и людей. Возвращаться скоро стало опасно, поэтому домой прибыли только четверо игроков - остальные решили переждать, кто в Мексике, кто во Франции.

И нет, они не трусы. Когда в январе 1939 года Франко без боя занял Барселону и война закончилась, все каталонское словно стерли ластиком. Даже язык новое правительство сначала запретило - и этот декрет продержался два года. Единственное, что тогда выжило на улицах Барселоны – это футбольный клуб; "безоружная армия Каталонии", как его назвал в 70-е историк Мануэль Монтальбан, первый биограф "расстрелянного президента".

"Выживание "Барсы" стало одним из немногих спасений тех времен. Сейчас клуб – это единственный правовой институт, объединяющий обывателя с Каталонией, которая могла быть, однако не случилась", - говорит первая монография по теме.



Фанаты и вандалы посещают место гибели Суньоля одинаково часто. Фото: .fcbarcelona.es Фанаты и вандалы посещают место гибели Суньоля одинаково часто. Фото: .fcbarcelona.es

Других не было. При Франко само упоминание о Суньоле обещало проблемы. Убитый каталонец не поддерживал ни сепаратизм, ни ультралевых, но это было даже хуже, ведь невинно казненный бросал более густую тень на диктатуру, чем действительно виноватый.

И, что удивительно, это продолжилось и после Каудильо. Лишь во время первой каденции Жоана Лапорты негласное табу на упоминание Суньоля сняли. "Més que un club" набрался смелости принять себя таким, каким задумывался.

Официальный Мадрид не возражал - даже установил памятную табличку в горах Сьерра-дель-Гвадаррама; нехотя, но помогает частным организациям в поисках тела. Скажете, слабость? Уступка? А мы скажем – страховка. Без знания прошлого шагать в будущее хоть и можно, но идти придется исключительно по граблям, а это, знаете ли, еще тот променад - тем более в такой сложной стране, как Испания.