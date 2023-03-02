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Кубковое Эль-Классико. Реал – Барселоны. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Реал - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кубковое Эль-Классико. Реал – Барселоны. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" против "Барселоны" – это вечное и упорное противостояние в испанском футболе. Независимо от контекста и веса турнира. Вот и сегодня Эль-Классико обещает быть горячим. Обе команды находятся в шаге от выхода в финал Кубка Испании, поэтому не готовы останавливаться. Матч сулит много интриги.

Начало поединка Кубка Испании "Реал" – "Барселона" состоится в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Кубок короля. 1/2 финала, первый матч
2 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

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В статье: Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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