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Кубковое Эль-Классико. Реал – Барселоны. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Реал - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Реал" против "Барселоны" – это вечное и упорное противостояние в испанском футболе. Независимо от контекста и веса турнира. Вот и сегодня Эль-Классико обещает быть горячим. Обе команды находятся в шаге от выхода в финал Кубка Испании, поэтому не готовы останавливаться. Матч сулит много интриги.
Начало поединка Кубка Испании "Реал" – "Барселона" состоится в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.
Кубок короля. 1/2 финала, первый матч
2 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
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