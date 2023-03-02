Кубковое Эль-Классико. Реал – Барселоны. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

"Реал" против "Барселоны" – это вечное и упорное противостояние в испанском футболе. Независимо от контекста и веса турнира. Вот и сегодня Эль-Классико обещает быть горячим. Обе команды находятся в шаге от выхода в финал Кубка Испании, поэтому не готовы останавливаться. Матч сулит много интриги.

Начало поединка Кубка Испании "Реал" – "Барселона" состоится в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно прямо в этой новости.

Кубок короля. 1/2 финала, первый матч

2 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO, Volia TV