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Выбор Анчелотти и Хави. Известны стартовые составы на матч Реал - Барселона в Кубке Испании

Испания
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Кто сегодня победит?

Выбор Анчелотти и Хави. Известны стартовые составы на матч Реал - Барселона в Кубке Испании

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 марта, состоится очередное Эль-Классико. В этот раз "Барселона и "Реал" сыграют в рамках полуфинального матча Кубка Испании. Онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.

Наставники команды определились со стартовыми составами своих команд. Так, Хави выпустил Франа Торреса на место форварда. У Карло Анчелотти вполне предсказуемый состав.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Модрич, Камавинга, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема

"Барселона": Тер Штеген, Араухо, Маркос Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Гави, Кессье, Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья.

Ответная игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 5 апреля.

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В статье: Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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