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Выбор Анчелотти и Хави. Известны стартовые составы на матч Реал - Барселона в Кубке Испании
Кто сегодня победит?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сегодня, 2 марта, состоится очередное Эль-Классико. В этот раз "Барселона и "Реал" сыграют в рамках полуфинального матча Кубка Испании. Онлайн-трансляция уже доступна на нашем сайте.
Наставники команды определились со стартовыми составами своих команд. Так, Хави выпустил Франа Торреса на место форварда. У Карло Анчелотти вполне предсказуемый состав.
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Начо, Рюдигер, Модрич, Камавинга, Вальверде, Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @FCBarcelona_es! #CopaDelRey | @UnicajaBanco pic.twitter.com/doUXvepGhp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2023
"Барселона": Тер Штеген, Араухо, Маркос Алонсо, Кунде, Бальде, Бускетс, Гави, Кессье, Де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья.
???? BARÇA XI ????#ElClásico pic.twitter.com/16dJa9UaZH— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2023
Ответная игра между "Реалом" и "Барселоной" состоится 5 апреля.
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