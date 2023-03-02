Тебас: Барселона не смогла подписать игроков зимой, мы этого не позволили. Так же будет и летом

Президент испанской Ла Лиги предостерег "Барселону" благодаря попыткам сбалансировать свое финансовое положение благодаря обходу регламента чемпионата.

"Для "Барселоны" практически невозможно привлечь новых игроков летом. Многое придется менять, потому что если нет, то будут проблемы. "Барселона" не смогла подписать игроков зимой, мы этого не позволили. Так же будет и летом, - заявил Тебас в интервью изданию lavozdegalicia.es.

Также, функционер заявил, что никакой ненависти к каталонскому клубу не испытывает: