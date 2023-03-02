Перед матчем с Барсой фанаты Реала разбросали банкноты с изображением президента каталонцев Лапорты - ВИДЕО

В четверг, 2 марта, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором " Реал " принимал "Барселону" на "Сантьяго Бернабеу".

Перед началом встречи болельщики хозяев разбросали на улице перед стадионом банкноты с изображением президента каталонцев Жоана Лапорты, выкрикивая: "Коррупция в федерации".

Причины такого поведения фанатов "сливочных" связаны с обвинениями в адрес "Барселоны" из-за возможного подкупа судей.

Напомним, что не так давно появлялась информация, что сине-гранатовые покупали услуги вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейру. Сам клуб заявил, что они только получали консультации по арбитрам, которые обслуживали их встречи.