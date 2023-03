Перед матчем с Барсой фанаты Реала разбросали банкноты с изображением президента каталонцев Лапорты - ВИДЕО

В четверг, 2 марта, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором " Реал " принимал "Барселону" на "Сантьяго Бернабеу".

Перед началом встречи болельщики хозяев разбросали на улице перед стадионом банкноты с изображением президента каталонцев Жоана Лапорты, выкрикивая: "Коррупция в федерации".

Причины такого поведения фанатов "сливочных" связаны с обвинениями в адрес "Барселоны" из-за возможного подкупа судей.

Напомним, что не так давно появлялась информация, что сине-гранатовые покупали услуги вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейру. Сам клуб заявил, что они только получали консультации по арбитрам, которые обслуживали их встречи.

Demonstration at the Santiago Bernabéu to protest the Negreira case. They are throwing banknotes with Joan Laporta's face on them, shouting "corruption in the federation".@TheAthleticFC pic.twitter.com/jBRKwL2lhH