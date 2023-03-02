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Перед матчем с Барсой фанаты Реала разбросали банкноты с изображением президента каталонцев Лапорты - ВИДЕО

Испания
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Таким образом, намекнули на возможный подкуп Барселоной судей

Перед матчем с Барсой фанаты Реала разбросали банкноты с изображением президента каталонцев Лапорты - ВИДЕО

фото из соцсетей

Новина українською

В четверг, 2 марта, состоялся первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором "Реал" принимал "Барселону" на "Сантьяго Бернабеу".

Перед началом встречи болельщики хозяев разбросали на улице перед стадионом банкноты с изображением президента каталонцев Жоана Лапорты, выкрикивая: "Коррупция в федерации".

Причины такого поведения фанатов "сливочных" связаны с обвинениями в адрес "Барселоны" из-за возможного подкупа судей.

Напомним, что не так давно появлялась информация, что сине-гранатовые покупали услуги вице-президента технического комитета судей Хосе Марии Энрикеса Негрейру. Сам клуб заявил, что они только получали консультации по арбитрам, которые обслуживали их встречи.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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