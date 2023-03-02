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Кубок короля. Реал - Барселона 0:1. Уже третья победа Хави над Анчелотти

Испания
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(2 голосов)

Неожиданный успех каталонцев в Класико

Кубок короля. Реал - Барселона 0:1. Уже третья победа Хави над Анчелотти

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Пять Эль Класико провела "Барса" под руководством Хави - и добыла в них три победы. Таких цифр не было со времен Лео Месси.

И это при том, что сегодня каталонцы были явным аутсайдером. Травмы Педри, Дембеле и Левандовского; бесславный вылет из еврокубков; ужасное поражение от "Альмерии" (0:1) в прошлом туре - все говорило против них. И что мы увидели?

В Мадриде "Барса" сыграла собранно, эффективно, и хотя привычных кружевных комбинаций не было, уверенно добыла результат.

Де-факто самый опасный шанс "Реал" создал уже на 1-й минуте, когда Модрич выбежал на ворота после паса из глубины, но чуть промахнулся. Дальше в первом тайме от "Сливочных" были только шаблонные подачи и неопасный дриблинг. Араухо опять контролировал Винисиуса, Кессье жестко играл по Кроосу, Френки вообще был везде - все работало, как часы.

Впечатление от работы каталонцев портило лишь отсутствие атак, но и этот компонент команда Хави поправила на 26-й минуте. Это Кессье выбежал на ворота, Куртуа его удар отразил, но точно в Милитао, от которого мяч закатился в сетку - 0:1.

Второй тайм Мадрид начал необычайно активно. Прессинг возле штрафной "Барсы", многочисленные навесы, прострелы - все было, но как с моментами? Запомнился только один - тер Штеген в прыжке отбил удар-навес от Винисиуса.

А что "Барса"? Она выдержала натиск "Реала", а затем создала сразу два убойных шанса. Первый запорол Рафинья, не вырезавший очевидный прострел в ситуации 2 в 1. Второй - это позор Фати, выбившего мяч из ворот "Сливочных" после точного удара Кессье.

В общем, тактически каталонцы полностью переиграли Мадрид. Их план сработал - отдав мяч, "Барса" поставила "Реал" в неудобное положение, создала больше моментов и доминировала в борьбе. И это при внушительных кадровых потерях! Хави, может, и не мастер еврокубков, зато во внутренних турнирах он просто монстр. 5 апреля на "Камп Ноу" в ответном матче "Реалу" придется несладко. Атаковать "Барсу" на ее поле всегда было сомнительной затеей, но тут счет просто не оставляет Мадриду других вариантов. Придется играть "шашки наголо".

1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:1

Гол: Милитао, 26 (автогол)

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) - Камавинга, Кроос (Чуамени, 74) - Вальверде, Модрич (Альваро, 84), Винисиус - Бензема

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье (Роберто, 86) - Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес, Гави

Предупреждения: Винисиус, 24, Начо, 55, Вальверде, 74 - Рафинья, 45, Гави, 51, Кессье, 66

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Комментарии (41)
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Незламний
03.03.2023 в 01:27
Получается Хави уже выиграл три Эль Класико из последних четырех. Солидный результат для такого молодого тренера.
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0
0
Незламний
03.03.2023 в 01:07
Действительно, а почему на ветке нет болельщиков Реала, кроме Виктора 1306? Реал проиграл минимально, ничего страшного, могло быть и хуже, если бы не Фати. Очень интересно было бы прочитать их мнение об игре.
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 01:20
Возможно утром, по киевскому времени разродятся.))
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 01:24
Почему по киевскому, потому что некоторые из них решили, что я не различаю день и ночь и тем более не в курсе, что вся планета Земля делится на часовые пояса
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 01:06
Жаль Олега забанили из-за вируса малайзийского, да ладно переживем. С победой тебя братуха Барселиниус !!!
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+1
0
Незламний
03.03.2023 в 00:52
До сих пор не могу понять почему Реал так серо и безлико играл в конце матча? Казалось вот вот, еще немного, еще малость поднажмет и мяч таки залетит в сетку ворот Барселоны... Но нет. Странно, неужели боялись Барселону? И замены проводили, и свежие молодые игроки были... Надо было им тупо навешивать, как они это раньше постоянно делали и все.
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 01:04
Барса лучше потому что.))
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+1
0
Незламний
03.03.2023 в 01:20
Барса умно сыграла сегодня. Оружие Хави сработало. Да, где-то подфартило, но все же... Ребята старались, отдавались по полной и справедливо заслужили эту очень важную для Барсы победу. Молодцы!
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:50
Теперь точно понятно почему Барса проиграли Альмерии. Это не усталость, а разгильдяйство Как бы в конце сезона не сказалось на итог.
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+1
0
Незламний
03.03.2023 в 01:14
Если Барселона хочет стать чемпионом, то такие ошибки больше повторять нельзя.
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0
0
Antologtut
03.03.2023 в 00:33
Отакої...) Що цікаво відпишуть так звані прогнозисти, що перед матчем кричали про легку перемогу з великим рахунком Реала) Віні йде шляхом ще однієї зірки минулого Реала, та й не тільки Реала, веде себе як та ....., у якої еволюція мізку зовсім не тронула, давши взамін талант... Хоча звісно треба пам'ятати, що майже всі талановиті трішки з планети ....) Чому не взяти приклад з того ж Бензема - я про поведінку на полі, а не поза ним...) Чомусь Барса зараз нагадує мені Дніпро-1, або навпаки, йде на першому місці, але гра команди зовсім не дає впевненості в чемпіонстві, хоча і тим і тим бажаю цього в цьому сезоні, не тому що за них вболіваю, а тому, що потрібно періодично щоб змінювався чемпіон. На мою скромну думку)
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+3
-1
Незламний
03.03.2023 в 00:39
Да, Вини очень некрасиво себя ведет на поле, кричит, буянит, огрызается... Великим ему не стать.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:41
Запарений трохи!
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:44
Незламний Не прочитал комментарий и написал тоже самое.
+1
0
Незламний
03.03.2023 в 00:57
dynamo kiev #1 Так вам и надо.)
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:42
Вини может стать супер игроком, если будет меньше отвлекаться на разговоры, споры с игроками, судьями и даже болельщиками иногда.
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+1
0
Незламний
03.03.2023 в 00:27
Реал, как-то странно играл в конце матча. Почему не навешивал? Странно...
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:30
Ушел пудель Марсело, а с ним и те коварные, холодящие душу навесы.))
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0
0
Незламний
03.03.2023 в 00:35
Зато появились холодящие душу проходы Винисиуса.)
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:39
Ще Кроос є- він теж з нічого може вбивчу передачу зробити. Ну і Модрич...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:45
Да нет, эти ребята скоро уже будут в музее.)
0
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Незламний
03.03.2023 в 01:02
Кроосу явно уже надо уходить из Реала. Да и Модричу тоже.
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:26
А де всі поділись??? Аааууууу!Ель -Классіко відбувся!!!! Найбільш очікувана гра. Чому так тихо сьогодні??? Де пристрасті, емоції, звичний срач? "Шо сі стало" ?
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+2
-1
sasha popov (Новомосковськ)
03.03.2023 в 00:29
Бухают с горя
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:37
Нема сили і сміливості зайти на ресурс і прокоментувати гру???" Аж не цікаво.! А так дысал, так дысал...."
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:47
Не упоминай нечисть пожалуйста а то явится, дай порадоваться.))
0
0
Незламний
03.03.2023 в 00:23
Никогда такого не было и вот опять...
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:22
Сьогодні ніби й атакували більше мадридці і м'ячем володіли, але фактично РЕАЛьних моментів не було в них і найкращий шанс забити другий гол був саме у Барселони. Кесьє погано все таки вдарив, міг би й краще прикластись, але навіть з таким слабким ударом міг забити,якби не Фаті! Другий раз забити корявим ударом не прокатило )))
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:13
Всех барселонцев с победой!!! Не верил в такой результат, но надежда была. Спасибо Милитао, красиво завершил атаку А Кессье надеюсь уже дал подзатыльник малому за то, что дорогу перебежал и помог Куртуа.))
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+4
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:15
Будьмо!
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
03.03.2023 в 00:17
Почитайте спеца... Який в анонсі написав, що старий і втомлений НЕ фаворит! І що ФАРТ буде вирішувати теж натякнув Правда Ф... СУПЕРфарт загубив!
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+2
0
Незламний
03.03.2023 в 00:24
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:29
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:08
Фаті все більше розчаровує, сьогодні він ще нижче скотився! Мало того, що сам не грає, та ще й не дає забивати своїм...
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.03.2023 в 00:05
Іноді в футболі трапляються результати, на які більшість не очікує. Здавалось би, що після серії травм лідерів Барселони і в світлі останніх результатів обох команд сьогодні мав би вигравати Реал. Але не так сталося як гадалося... Фортуна сьогодні віддала боржок Барсі не зрозумілу поразку від Альмерії, ну і забрала трохи везіння в Реала, надто гладко все пройшло в них з Ліверпулем....
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+3
0
sasha popov (Новомосковськ)
03.03.2023 в 00:03
Барса не зможе Мілітао допоможе! Браво Барса, честно говоря не ожидал
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
03.03.2023 в 00:02
Так все буде вирішуватись на Камп Ноу, утім заділ зроблено! Жаль Фаті від другого КК врятував! Чого ж мене Хаві недослухався я Рафінія на Роберто пропонував замінити! А так тактика правильна... Дати втомленим гравцям господарів... Нехай побігають! Єдине питання невже не могли малюка Ві... на другу картку спровокувати. Він же на 20 хвилині був спітнилий та збуджений!
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+1
-1
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alex 66 (Кременчук)
02.03.2023 в 23:58
Гребаный Рыгал....0 ударов в створ.
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.03.2023 в 00:07
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+2
-1
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victor1306 (Мадрид)
02.03.2023 в 23:58
Грамотно грає барса, нічого не скажеш. Така враження, що Реал трохи на мандражі з барсюками. Метушиться, нервує...
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Незламний
03.03.2023 в 00:25
Тоже сложилось такое впечатление.
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