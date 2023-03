Кубок короля. Реал - Барселона 0:1. Уже третья победа Хави над Анчелотти

Пять Эль Класико провела "Барса" под руководством Хави - и добыла в них три победы. Таких цифр не было со времен Лео Месси.

И это при том, что сегодня каталонцы были явным аутсайдером. Травмы Педри, Дембеле и Левандовского; бесславный вылет из еврокубков; ужасное поражение от "Альмерии" (0:1) в прошлом туре - все говорило против них. И что мы увидели?

В Мадриде "Барса" сыграла собранно, эффективно, и хотя привычных кружевных комбинаций не было, уверенно добыла результат.

Де-факто самый опасный шанс "Реал" создал уже на 1-й минуте, когда Модрич выбежал на ворота после паса из глубины, но чуть промахнулся. Дальше в первом тайме от "Сливочных" были только шаблонные подачи и неопасный дриблинг. Араухо опять контролировал Винисиуса, Кессье жестко играл по Кроосу, Френки вообще был везде - все работало, как часы.

64 - #RealMadrid ⚪️⚪️ registered their highest possession tally in #ElClasico tonight (64.7) in all competitions since 2013/14 season, with #Barcelona ???????? registering their lowest tally in this period in any game from any competition (35.3%). Change. pic.twitter.com/AHfJgYjmis

Впечатление от работы каталонцев портило лишь отсутствие атак, но и этот компонент команда Хави поправила на 26-й минуте. Это Кессье выбежал на ворота, Куртуа его удар отразил, но точно в Милитао, от которого мяч закатился в сетку - 0:1.

Второй тайм Мадрид начал необычайно активно. Прессинг возле штрафной "Барсы", многочисленные навесы, прострелы - все было, но как с моментами? Запомнился только один - тер Штеген в прыжке отбил удар-навес от Винисиуса.

А что "Барса"? Она выдержала натиск "Реала", а затем создала сразу два убойных шанса. Первый запорол Рафинья, не вырезавший очевидный прострел в ситуации 2 в 1. Второй - это позор Фати, выбившего мяч из ворот "Сливочных" после точного удара Кессье.

1 - The team to score first in #ElClásico won 14 of the last 16 such games (D2), with @FCBarcelona ???????? winning the last come-back in this game in @LaLigaEn in April 2017 (2-3 at Santiago Bernabéu). Challenge. pic.twitter.com/PWWalWJgyK