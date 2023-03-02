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Кубок короля. Реал - Барселона 0:1. Уже третья победа Хави над Анчелотти
Неожиданный успех каталонцев в Класико
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Пять Эль Класико провела "Барса" под руководством Хави - и добыла в них три победы. Таких цифр не было со времен Лео Месси.
И это при том, что сегодня каталонцы были явным аутсайдером. Травмы Педри, Дембеле и Левандовского; бесславный вылет из еврокубков; ужасное поражение от "Альмерии" (0:1) в прошлом туре - все говорило против них. И что мы увидели?
В Мадриде "Барса" сыграла собранно, эффективно, и хотя привычных кружевных комбинаций не было, уверенно добыла результат.
Де-факто самый опасный шанс "Реал" создал уже на 1-й минуте, когда Модрич выбежал на ворота после паса из глубины, но чуть промахнулся. Дальше в первом тайме от "Сливочных" были только шаблонные подачи и неопасный дриблинг. Араухо опять контролировал Винисиуса, Кессье жестко играл по Кроосу, Френки вообще был везде - все работало, как часы.
64 - #RealMadrid ⚪️⚪️ registered their highest possession tally in #ElClasico tonight (64.7) in all competitions since 2013/14 season, with #Barcelona ???????? registering their lowest tally in this period in any game from any competition (35.3%). Change. pic.twitter.com/AHfJgYjmis— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2023
Впечатление от работы каталонцев портило лишь отсутствие атак, но и этот компонент команда Хави поправила на 26-й минуте. Это Кессье выбежал на ворота, Куртуа его удар отразил, но точно в Милитао, от которого мяч закатился в сетку - 0:1.
Второй тайм Мадрид начал необычайно активно. Прессинг возле штрафной "Барсы", многочисленные навесы, прострелы - все было, но как с моментами? Запомнился только один - тер Штеген в прыжке отбил удар-навес от Винисиуса.
А что "Барса"? Она выдержала натиск "Реала", а затем создала сразу два убойных шанса. Первый запорол Рафинья, не вырезавший очевидный прострел в ситуации 2 в 1. Второй - это позор Фати, выбившего мяч из ворот "Сливочных" после точного удара Кессье.
1 - The team to score first in #ElClásico won 14 of the last 16 such games (D2), with @FCBarcelona ???????? winning the last come-back in this game in @LaLigaEn in April 2017 (2-3 at Santiago Bernabéu). Challenge. pic.twitter.com/PWWalWJgyK— OptaJose (@OptaJose) March 2, 2023
В общем, тактически каталонцы полностью переиграли Мадрид. Их план сработал - отдав мяч, "Барса" поставила "Реал" в неудобное положение, создала больше моментов и доминировала в борьбе. И это при внушительных кадровых потерях! Хави, может, и не мастер еврокубков, зато во внутренних турнирах он просто монстр. 5 апреля на "Камп Ноу" в ответном матче "Реалу" придется несладко. Атаковать "Барсу" на ее поле всегда было сомнительной затеей, но тут счет просто не оставляет Мадриду других вариантов. Придется играть "шашки наголо".
1/2 финала Кубка короля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Барселона" - 0:1
Гол: Милитао, 26 (автогол)
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо (Родриго, 67) - Камавинга, Кроос (Чуамени, 74) - Вальверде, Модрич (Альваро, 84), Винисиус - Бензема
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье (Роберто, 86) - Рафинья (Фати, 69), Ферран Торрес, Гави
Предупреждения: Винисиус, 24, Начо, 55, Вальверде, 74 - Рафинья, 45, Гави, 51, Кессье, 66
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