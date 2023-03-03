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Хави – о победе над Реалом: Довольны результатом, но не игрой

Испания
(3 голосов)

Ответная игра состоится через месяц

Хави – о победе над Реалом: Довольны результатом, но не игрой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави прокомментировал победу своей команды над мадридским "Реалом" (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили "Реалу" сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

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В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

У нас есть определенное преимущество. Мы хорошо оборонялись. Но я по-прежнему считаю "Реал" фаворитом.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц, Это Класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей", - сказал Хави.

Ответная игра между командами состоится 5 апреля в Барселоне на "Камп Ноу".

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Хави Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
03.03.2023 в 09:34
Так тактика "надати право супернику побігати з м'ячем", враховуючи що середній вік КК під тридцять... себе виправдала! Питання чому замість Рафініі випустили Фаті Він же наразі ніякий. Та і можна було на останню третину більше освіжити склад.
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