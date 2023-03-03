Хави – о победе над Реалом: Довольны результатом, но не игрой

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави прокомментировал победу своей команды над мадридским "Реалом" (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили "Реалу" сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

У нас есть определенное преимущество. Мы хорошо оборонялись. Но я по-прежнему считаю "Реал" фаворитом.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц, Это Класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей", - сказал Хави.