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Хави – о победе над Реалом: Довольны результатом, но не игрой
Ответная игра состоится через месяц
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер испанской "Барселоны" Хави прокомментировал победу своей команды над мадридским "Реалом" (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.
"Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили "Реалу" сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.
В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.
У нас есть определенное преимущество. Мы хорошо оборонялись. Но я по-прежнему считаю "Реал" фаворитом.
Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц, Это Класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей", - сказал Хави.
Ответная игра между командами состоится 5 апреля в Барселоне на "Камп Ноу".
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