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"Реал не заслуживал поражения". Анчелотти - про 0:1 с Барселоной

Испания
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Сливочные минимально уступили сине-гранатовым

"Реал не заслуживал поражения". Анчелотти - про 0:1 с Барселоной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на поражение от каталонской "Барселоны" (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Очень плохой результат. Мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя "Барселоне" действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим.

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Но нам не хватало точности в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У "Барселоны" очень сильная оборона. Эта игра вселяет в меня уверенность перед ответной встречей. Если мы сможем играть так же, то у нас будет шанс. Мы не заслуживали поражения", – заявил Анчелотти.

Ответная игра между командами состоится 5 апреля в Барселоне на "Камп Ноу".

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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