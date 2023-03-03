"Реал не заслуживал поражения". Анчелотти - про 0:1 с Барселоной

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти отреагировал на поражение от каталонской "Барселоны" (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

"Очень плохой результат. Мы его не заслуживали, потому что играли хорошо, интенсивно, не позволяя "Барселоне" действовать так, как она хотела. Она низко оборонялась, а мы оказывали высокое давление. В этом смысле матч получился хорошим.

Но нам не хватало точности в завершающей стадии, было сложно создавать моменты. У "Барселоны" очень сильная оборона. Эта игра вселяет в меня уверенность перед ответной встречей. Если мы сможем играть так же, то у нас будет шанс. Мы не заслуживали поражения", – заявил Анчелотти.