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Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195
Миколенко на этой неделе успеха не добился
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем Эль-Класико и всеукраинское дерби левых защитников в АПЛ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
"Реал" и "Барселона" поменялись местами, а атака "сливочных" стала линейной. Индивидуальные перформансы каталонцев, отсутствие Левандовского как локальный плюс, проблемы в игре Винисиуса, разбор матча "Арсенал" – "Эвертон" и битвы украинских футболистов в рамках поединка – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:47 – "Реал" – "Барселона" (0:1);
12:27 – "Арсенал" – "Эвертон" (4:0);
19:18 – Не попадайте в офсайд!
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