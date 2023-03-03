Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195

Обсуждаем Эль-Класико и всеукраинское дерби левых защитников в АПЛ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

"Реал" и "Барселона" поменялись местами, а атака "сливочных" стала линейной. Индивидуальные перформансы каталонцев, отсутствие Левандовского как локальный плюс, проблемы в игре Винисиуса, разбор матча "Арсенал" – "Эвертон" и битвы украинских футболистов в рамках поединка – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:47 – "Реал" – "Барселона" (0:1);

12:27 – "Арсенал" – "Эвертон" (4:0);

19:18 – Не попадайте в офсайд!