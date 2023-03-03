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Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195

Испания
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Миколенко на этой неделе успеха не добился

Реал не пробил прагматизм Барселоны, Зинченко вернул Арсенал в борьбу за титул. Аудиомнение #195

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем Эль-Класико и всеукраинское дерби левых защитников в АПЛ. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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"Реал" и "Барселона" поменялись местами, а атака "сливочных" стала линейной. Индивидуальные перформансы каталонцев, отсутствие Левандовского как локальный плюс, проблемы в игре Винисиуса, разбор матча "Арсенал" – "Эвертон" и битвы украинских футболистов в рамках поединка – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:47 – "Реал" – "Барселона" (0:1);

12:27 – "Арсенал" – "Эвертон" (4:0);

19:18 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Роберт Левандовский Карло Анчелотти Арсенал (Лондон) Хави Эрнандес Английская Премьер-лига Эль Класико Чемпионат Англии Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Леандро Троссард Винисиус Жуниор Френки де Йонг Виталий Миколенко Рональд Араухо Подкаст Аудиомнение Эдуарду Камавинга Подкасты UA-Футбол Франк Кессье
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