Примера. Реал Сосьедад - Кадис 0:0. Кризис басков на фоне страшной травмы Фали

"Реал Сосьедад" и "Кадис" - клубы с разными амбициями и возможностями, но на результате это никак не сказалось.

Почему? У басков кризис. Они выиграли только раз в семи последних матчах во всех турнирах. При этом защита не проваливается часто - проблемы больше в нападении, которое перестало создавать моменты.

Сегодня "Кадис" остановил "Сосьедад" довольно легко - отдал 70% контроля, накрывал Браиса Мендеса в момент приема передачи и не оставлял свободных зон перед Таке Кубо. Нейтрализовав этих двоих гости свели все атаки басков либо к навесам, которые останавливал Ледесма, либо к дальним ударам Мерино.

Микель умеет удивить, но сегодня обе его попытки отбил голкипер. Параллельно "Кадис" атаковал редко, но именно на его счету лучший в матче момент - это Рохер Марти с убойной позиции без сопротивления пробил в штангу в середине второго тайма.

Ну, и еще один эпизод надо вспомнить. После жуткого столкновения головами Рубена Ле Норманна и Фали Хименеса защитник "Кадиса" даже подняться не смог. Врачи зафиксировали ему шею и увезли с поля - думается, прямо в больницу. Надеемся, с ним все хорошо.

Касательно таблицы, то у "Сосьедада" теперь 44 очка - на 2 больше, чем у "Атлетико", но у того есть игра в запасе, поэтому третье место басков под вопросом. "Кадис" с 26 очками поднялся на 14-е место с 3 баллами отрыва от зоны вылета.

24-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Кадис" - 0:0

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сола, 81), Субельдия, Ле Норманн, Рико - Субименди - Браис Мендес (Давид Сильва, 61), Мерино, Кубо - Карлос Фернандес (Серлот, 61), Оярсабаль (Шо, 81)

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес (Мере, 89), Эспино - Феде (Алькарас, 62), Эскаланте - Бонгонда (Алехо, 62), Алекс (Гвардиола, 62), Собрино - Рохер Марти (Рамос, 78)

Предупреждение: Феде, 53