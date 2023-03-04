Цыганков снова в старте. Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Цыганков понемногу осваивается в чемпионате Испании. В составе "Жироны" – он частый гость. Кроме того, он и результативностью отмечается, забивая и ассистируя партнерам. Сегодня у Виктора будет еще один шанс заявить о себе, ведь сыграть придется против аутсайдера "Хетафе".

Смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча Примеры. Начало – 15:00.