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Цыганков снова в старте. Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Хетафе - Жирона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.03.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Цыганков снова в старте. Хетафе – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Фото: gironafc.cat

UA-Футбол
Новина українською

Цыганков понемногу осваивается в чемпионате Испании. В составе "Жироны" – он частый гость. Кроме того, он и результативностью отмечается, забивая и ассистируя партнерам. Сегодня у Виктора будет еще один шанс заявить о себе, ведь сыграть придется против аутсайдера "Хетафе".

Смотрим онлайн прямую видеотрансляцию матча Примеры. Начало – 15:00.

"Хетафе" 15:00 "Жирона"

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В статье: "Хетафе" Жирона
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