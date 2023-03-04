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Примера. Хетафе - Жирона 3:2. У Цыганкова ассист, но подвела защита

Испания
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Каталонцы провели ужасный первый тайм

Примера. Хетафе - Жирона 3:2. У Цыганкова ассист, но подвела защита

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Два очень разных тайма. В первом "Жирона" демонстрировала, как плохо защищается, во втором - как умеет атаковать.

Смотрелось это довольно странно. Уже на 2-й минуте вратарь и защитники так коряво держали мяч у своих ворот, что все закончилось голом Унала с десяти метров.

Еще десять минут - и уже Хуанпе на ровном месте прервал рукой навес с фланга, и Унал с точки оформил дубль.

Глупых решений, ошибок, обрезок от "Жироны" было аномально много. Даже всегда хладнокровный Алейш Гарсия вместо организации своих атак только дарил мячи сопернику. Естественно, это кончалось плохо - Борха Майораль с линии штрафной вколотил третий гол.

Мичелу понадобился перерыв и три замены, чтобы привести "Жирону" в чувство. Лишь укрепив оборону и успокоившись, команда показала часть своего потенциала.

Приятно, что среди лучших у гостей опять был наш Виктор Цыганков. Через него шло много атак, он неплохо двигал мяч и на 54-й минуте результативно сбегал в контратаку, отдав голевой прострел на Кастельяноса.

На 80-й минуте "Жирона" забила еще и второй - это экс-мадридцу Гутьерресу удался классный удар из-за пределов штрафной.

В воздухе запахло эпичным камбэком, и "Хетафе" на всякий случай прижался поближе к своим воротам, но сил и напора на третий гол у гостей уже не хватило - тот же Цыганков ощутимо подсел в последние 10 минут. Синие удержали 3:2 - и поднялись сразу на 16-е место с 25 очками. У "Жироны" все еще 30 баллов и 11-я строчка.

24-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Жирона" - 3:2

Голы: Унал, 2, 14 (с пенальти), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес (Иглесиас, 74), Даконам, Дуарте, Альдерете, Порту - Максимович, Альгобия (Аленья, 73), Мунир (Милья, 74) - Майораль (Мата, 88), Унал (Сеоане, 88)

"Жирона": Гассанига - Арнау (Гутьеррес, 46), Буэно, Хуанпе (Давид Лопес, 46), Хави Эрнандес (Стуани, 80) - Ромеу - Цыганков, Алейш Гарсия (Валери, 46), Борха Гарсия, Рикельме (Рейньер, 70) - Кастельянос

Предупреждения: Альгобия, 46, Даконам, 69, Дуарте, 73, Максимович, 90, Милья, 90+1 - Хави Эрнандес, 12, Рикельме, 24, Буэно, 90, Гутьеррес, 90+4

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В статье: "Хетафе" Виктор Цыганков Жирона
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