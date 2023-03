Примера. Хетафе - Жирона 3:2. У Цыганкова ассист, но подвела защита

Два очень разных тайма. В первом "Жирона" демонстрировала, как плохо защищается, во втором - как умеет атаковать.

Смотрелось это довольно странно. Уже на 2-й минуте вратарь и защитники так коряво держали мяч у своих ворот, что все закончилось голом Унала с десяти метров.

Еще десять минут - и уже Хуанпе на ровном месте прервал рукой навес с фланга, и Унал с точки оформил дубль.

Глупых решений, ошибок, обрезок от "Жироны" было аномально много. Даже всегда хладнокровный Алейш Гарсия вместо организации своих атак только дарил мячи сопернику. Естественно, это кончалось плохо - Борха Майораль с линии штрафной вколотил третий гол.

2 - @EnesUnal16 ???????? is the first @GetafeCF ???????? player to score a brace in the first 15 minutes of the game in @LaLigaEn. Savior. pic.twitter.com/tGFwqBhP9K