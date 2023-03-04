Примера. Субмарина стремится в еврокубки, вторая в сезоне победа Эльче

Четвертое поражение в пяти матчах для "Альмерии". Обыграть на этом отрезке южанам удалось только "Барселону". Вы видите тут логику?

Мы - нет. Сегодня от команды, которая строго отстояли 1:0 с каталонцами и следа не осталось. "Вильярреал" создал уйму моментов еще до перерыва и обязан был побеждать крупно, однако ему не везло в завершении.

Удар Терратса в штангу перевел вратарь; Фойт головой немного промазал, как и Чуквезе, только нигериец бил с любимой левой. Не использовали выходы один на один также Пино и Моралес.

В общем, везло "Альмерии" конкретно, и только с выходом лучшего бомбардира "Желтой субмарины" Жерара Морено все встало на свои места. Опытный форвард в одно касание без шансов направил мяч в девятку, чем решил исход встречи.

????????❤️ Gio Lo Celso volvió a jugar en Villarreal después de 4 meses. pic.twitter.com/mvioZnahkT — dataref (@dataref_ar) March 4, 2023

Напоследок еще Ло Чельсо вышел после операции и долгих месяцев лечения - и вечер для "Субмарины" окончательно стал праздничным.

В таблице победа позволила "Вильярреалу" подняться на 6-е место с 34 очками - привет, зона еврокубков! Касательно "Альмерии", то у нее 17-е место, 25 баллов и высокие шансы завершить тур в зоне вылета.

24-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Вильярреал" - 0:2

Голы: Жерар Морено, 76, Моралес, 88

"Альмерия": Фернандо Мартинес (Мариньо, 46) - Чуми, Родриго Эли, Бабич, Акиеме (Сентельес, 46) - Баптистао, де ла Хос (Лазаро, 79), Робертоне, Эмбарба (Саму Кошта, 46) - Суарес (Рамазани, 70), Туре

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено (Педраса, 79) - Терратс (Капу, 69), Парехо, Баэна (Ло Чельсо, 89) - Чуквезе (Мохика, 89), Моралес, Пино (Жерар Морено, 69)

Предупреждения: де ла Хос, 14, Чуми, 55, Суарес, 90+3 - Фойт, 56, Альбиоль, 67, Жерар Морено, 80, Ло Чельсо, 90+3

А вот это сенсация. "Эльче" выиграл один матч из 23 в текущем чемпионате, но сегодня победил там, где проиграл даже "Реал".

"Мальорка" то ли переоценила себя, то ли недооценила зелено-полосатых. Команда Хавьера Агирре больше владела мячом и выигрывала больше борьбы, но не было нужного для победы доминирования. "Эльче" держался.

Дани Родригес и Ли Кан Ин были самыми опасными игроками до перерыва, но общими усилиями Бадиа и защитники их удары отразили.

Ну, а дальше "Эльче" вообще перехватил инициативу и регулярно заставлял прыгать Райковича. Гумбау, Бойе, Понсе - все здорово прикладывались, но вратарь тащил вплоть до 89-й минуты, когда Лукасу забить помогло неожиданное решение - прострел (!) с углового.

✔️Fin de ce #RCDMallorcaElche.

✅Surprise à Son Moix, par le biais de Lucas Boyé???????? Elche vient s’imposer et s’adjuge sa 2e victoire de la saison. pic.twitter.com/mfvK4Zgk6A — 100% Liga (@FoudeLiga) March 4, 2023

Сенсационная победа не слишком повысила шансы "Эльче" на спасение - он с 12 очками по-прежнему последний с 13 баллами отставания от 17-й строчки. Касательно "Мальорки", то она идет 10-й с 31 баллом.

24-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Эльче" - 0:1

Гол: Бойе, 89

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста (Аугустинссон, 84) - Дани Родригес (Ндиай, 83), де Галларета, Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 85) - Кадевере (Абдон, 59), Мурики

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду (Диего Гонсалес, 74), Бигас - Маскарель - Кармона (Моренте, 46), Фидель (Гути, 67), Гумбау, Клерк - Бойе, Нтека (Понсе, 60)

Предупреждения: Раильо, 49, Копете, 65, Мурики, 77 - Нтека, 11, Кармона, 39, Бойе, 65