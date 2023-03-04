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Тренер Жироны: Ответственность за плохую стартовую систему лежит на мне

Испания
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Наставник команды Цыганкова назвал виновного в неприятном поражении от Хетафе.

Тренер Жироны: Ответственность за плохую стартовую систему лежит на мне

Фото: ФК Жирона

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Рулевой Жироны Мичел Санчес проанализировал неудачу с Хетафе (2:3) в матче 24 тура Примеры.

"В общем мы сыграли довольно плохо, и это полностью моя вина. Хотя мы выиграли 2 предыдущих тура, но я хорошо знал о потенциале Хетафе.

Соперник слишком легко выигрывал борьбу и забил свои 3 мяча. Мы потеряли много мячей, первый гол – это моя ответственность. Я сразу заметил, что справа мы проигрываем почти все дуэли. Я исправил это во втором тайме, выпустив третьего центрального защитника и подправив работу вингеров. Команда действительно улучшилась, но ответственность за плохую стартовую систему лежит на мне.

В перерыве я сказал игрокам смелее идти на дуэли, больше рисковать. Вы напропускаете еще больше голов или попытаетесь зацепиться за очки. Второе почти получилось...", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, Цыганков оформил результативное действие в третьем матче подряд за Жирону.

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В статье: Виктор Цыганков Жирона
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