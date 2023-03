Примера. Атлетико - Севилья 6:1. Бенефис Гризманна и капитуляция Сампаоли

Все, абсолютно все ждали упорной борьбы на "Сивитас Метрополитано", а получили банальное избиение.

О кризисе "Севильи" наговорено уже много всего, смысла нет повторяться. Сегодня команда Хорхе Сампаоли будто проиллюстрировала все сказанное и написанное. Такие дыры в центре обороны даже в УПЛ найти непросто, какая там Ла Лига.

Ну, и вдобавок "Нервиону" не повезло столкнуться с одним из главных мастеров поколения. То, как играл сегодня Антуан Гризманн - это искусство в чистом виде. Удары, передачи, финты - все у него получалось.

2 - Memphis Depay is the second Atletico de Madrid player to score a brace in his first game as starter in LaLiga in the 21st Century after Eduardo Salvio against Tenerife in April 2010. New. pic.twitter.com/Cyic4V7ufe