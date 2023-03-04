Примера. Атлетико - Севилья 6:1. Бенефис Гризманна и капитуляция Сампаоли

Все, абсолютно все ждали упорной борьбы на "Сивитас Метрополитано", а получили банальное избиение.

О кризисе "Севильи" наговорено уже много всего, смысла нет повторяться. Сегодня команда Хорхе Сампаоли будто проиллюстрировала все сказанное и написанное. Такие дыры в центре обороны даже в УПЛ найти непросто, какая там Ла Лига.

Ну, и вдобавок "Нервиону" не повезло столкнуться с одним из главных мастеров поколения. То, как играл сегодня Антуан Гризманн - это искусство в чистом виде. Удары, передачи, финты - все у него получалось.

2 - Memphis Depay is the second Atletico de Madrid player to score a brace in his first game as starter in LaLiga in the 21st Century after Eduardo Salvio against Tenerife in April 2010. New. pic.twitter.com/Cyic4V7ufe — OptaJose (@OptaJose) March 4, 2023

На пару с Депаем француз организовал для "Атлетико" преимущество в два гола уже к 30-й минуте, но "Севилья" внезапно отыграла один в первой же осмысленной контратаке.

Думаете, "Матрасники" занервничали? Интрига возродилась? Ничего подобного! В начале второго тайма Гризманн с 25 метров так пальнул в дальний угол, что Буну не имел малейших шансов.

Судья придумал для "Севильи" странный пенальти, но и его Ракитич не реализовал - это был не вечер "Нервиона". В то же время у противоположных ворот Карраско замкнул прострел с пары метров, а напоследок отличился еще и Мората - конечно, после заброса Гризманна.

150 - Players with the most goals in @atletienglish history in all competitions:



172 - Luis Aragonés

169 - Adrián Escudero

150 - ANTOINE GRIEZMANN



Legends. ⚽️ pic.twitter.com/lWYy6FwGGg — OptaJose (@OptaJose) March 4, 2023

Редко мы говорим, что "Атлетико" приятно смотреть, но это именно такой день. В таблице "Матрасники" впервые с лета поднялись на 3-е место с 45 очками в копилке. У "Севильи" - 15-е место, 25 очков и серия из трех подряд поражений. Хорхе Сампаоли близок к тому, чтобы капитулировать и уйти.

24-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Севилья" - 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 - Эн-Несири, 39

"Атлетико": Облак - Льоренте (Сауль, 78), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Мартин, 86) - Коке (Доэрти, 78), Витсель, Лемар (Барриос, 64) - Гризманн, Депай (Мората, 64)

"Севилья": Буну - Монтьель (Навас, 86), Ньянзу, Гудель, Акунья - Ракитич (Теллес, 78), Жордан, Гуйе - Сусо (Оливер, 68), Эн-Несири (Хиль, 78), Окампос (Рафа Мир, 86)

Предупреждения: Хименес, 40 - Гуйе, 25, Акунья, 55, Монтьель, 81

Удаление: Гуйе, 81