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Барселона - Валенсия: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
Многие интересные футболисты выступали за оба клуба
фото - Getty Images
5 марта в рамках 24-го тура Ла Лиги лидер чемпионата "Барселона" в родных стенах примет "Валенсию". Безусловно, команда Хави перед своими болельщиками захочет реабилитироваться за минимальное поражение в прошлом туре от "Альмерии". Впрочем, скорее всего, легкой прогулкой для хозяев этот матч не будет, поскольку "Валенсия" сражается за сохранение прописки в Примере и для нее каждое очко на вес золота.
Перед этим противостоянием, которое может получиться достаточно интересным, мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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