Барселона интересуется сразу четырьмя игроками Манчестер Сити

В шорт-листе "Барселоны" находится сразу четыре футболиста "Манчестер Сити". Это защитник Эмерик Лапорт, а также полузащитники Илкай Гюндоган, Родри и Бернарду Силва.

Известно, что "Манчестер Сити" не собирается продавать Родри ни в каком случае. Это неприкасаемый игрок для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

В то же время Лапорт может быть выставлен на продажу, если клуб подпишет защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Силва могут продать за € 65 млн. Трансфер Гюндогана также потенциально возможен.