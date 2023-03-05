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Барселона интересуется сразу четырьмя игроками Манчестер Сити
Испанский клуб хочет усилиться футболистами "горожан"
В шорт-листе "Барселоны" находится сразу четыре футболиста "Манчестер Сити". Это защитник Эмерик Лапорт, а также полузащитники Илкай Гюндоган, Родри и Бернарду Силва.
Известно, что "Манчестер Сити" не собирается продавать Родри ни в каком случае. Это неприкасаемый игрок для главного тренера Хосепа Гвардиолы.
В то же время Лапорт может быть выставлен на продажу, если клуб подпишет защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Силва могут продать за € 65 млн. Трансфер Гюндогана также потенциально возможен.
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