  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона интересуется сразу четырьмя игроками Манчестер Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона интересуется сразу четырьмя игроками Манчестер Сити

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Испанский клуб хочет усилиться футболистами "горожан"

Барселона интересуется сразу четырьмя игроками Манчестер Сити

Новина українською

В шорт-листе "Барселоны" находится сразу четыре футболиста "Манчестер Сити". Это защитник Эмерик Лапорт, а также полузащитники Илкай Гюндоган, Родри и Бернарду Силва.

Известно, что "Манчестер Сити" не собирается продавать Родри ни в каком случае. Это неприкасаемый игрок для главного тренера Хосепа Гвардиолы.

В то же время Лапорт может быть выставлен на продажу, если клуб подпишет защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Силва могут продать за € 65 млн. Трансфер Гюндогана также потенциально возможен.

По теме
yellow-arrow
Барселона - Валенсия: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
yellow-arrow
Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023
yellow-arrow
Поиздевались. Атлетико - Севилья 6:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде