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Анчелотти: Шансы Реала на победу в Ла Лиге? Это возможно

Испания
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Мадридцы потеряли очки в матче с "Бетисом"

Анчелотти: Шансы Реала на победу в Ла Лиге? Это возможно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 24-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (0:0).

"Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

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Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. "Реалу" нужно прибавлять.

Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца", - заявил Анчелотти.

После 24-ти сыгранных матчей "Реал" занимает второе место в таблице Ла Лиги. Отставание мадридцев от "Барселоны" - 9 зачетных пунктов.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Бетис (Севилья)
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Источник:
Marca

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