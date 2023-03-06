Анчелотти: Шансы Реала на победу в Ла Лиге? Это возможно

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 24-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (0:0).

"Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.

Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. "Реалу" нужно прибавлять.

Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца", - заявил Анчелотти.