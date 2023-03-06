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Анчелотти: Шансы Реала на победу в Ла Лиге? Это возможно
Мадридцы потеряли очки в матче с "Бетисом"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал ничью в матче 24-го тура Ла Лиги с "Бетисом" (0:0).
"Все можно было сделать лучше, в атаке можно было сыграть эффективнее. Мы хорошо играли в обороне, хорошо перемещались между линиями, но эффективности не хватало.
Иногда соперник закрывается, но у нас есть определенный уровень, мы должны играть лучше. Больше эффективности, меньше дриблинга, нужно играть мощнее, может, бить издалека. "Реалу" нужно прибавлять.
Шансы на победу в Ла Лиге? Да, это возможно. Это не нереально. Это очень сложно, но можно не сомневаться, что мы будем бороться до конца", - заявил Анчелотти.
После 24-ти сыгранных матчей "Реал" занимает второе место в таблице Ла Лиги. Отставание мадридцев от "Барселоны" - 9 зачетных пунктов.
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