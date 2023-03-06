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The Athletic: Анчелотти покинет Реал, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея
И сам тренер єто прекрасно понимает
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "
При этом издание пишет о том, что и сам тренер осознает такую перспективу.
Специалист еще прошлым летом пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, однако после победы в ЛЧ в просьбе было отказано.
Напомним, что контракт 63-летнего тренера действует до 2024 года.
"Реал" на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на 9 очков. Также после домашнего поражения от каталонцев 0:1 остаются вопросы в дальнейшем продвижении "сливочных" по сетке Кубка Испании.
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