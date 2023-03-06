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The Athletic: Анчелотти покинет Реал, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея

Испания
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(1 голосов)

И сам тренер єто прекрасно понимает

The Athletic: Анчелотти покинет Реал, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти покинет команду, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея. Такую информацию дает издание The Athletic.

При этом издание пишет о том, что и сам тренер осознает такую перспективу.

Специалист еще прошлым летом пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, однако после победы в ЛЧ в просьбе было отказано.

Напомним, что контракт 63-летнего тренера действует до 2024 года.

"Реал" на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на 9 очков. Также после домашнего поражения от каталонцев 0:1 остаются вопросы в дальнейшем продвижении "сливочных" по сетке Кубка Испании.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
06.03.2023 в 19:26
Ну по-перше -9... По-друге Анчелотті визначний тренер, але найбільші досягнення в минулому... Колись з Міланом він творив дива. По-трете невідомо, що привело до цього... СТАРІ тренерські ідеї чи "немолодий" склад? Подивиться середній вік гравців майже кожного матчу десь 29,5 і це при куче турнірів... І в-четверте виглядає, що гонитва за чотирма зайцями закінчиться вполюванням найменшого, що там минулого місяця КК виграв. Хоч програш 0:1, ще не "гарантія вильоту" у кубку.
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