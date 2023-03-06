The Athletic: Анчелотти покинет Реал, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея

Главный тренер " Реала " Карло Анчелотти покинет команду, если по итогам сезона команда не возьмет ни одного трофея. Такую информацию дает издание The Athletic.

При этом издание пишет о том, что и сам тренер осознает такую перспективу.

Специалист еще прошлым летом пытался донести до руководства, что состав команды нуждается в усилении, однако после победы в ЛЧ в просьбе было отказано.

Напомним, что контракт 63-летнего тренера действует до 2024 года.

"Реал" на данный момент занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от "Барселоны" на 9 очков. Также после домашнего поражения от каталонцев 0:1 остаются вопросы в дальнейшем продвижении "сливочных" по сетке Кубка Испании.