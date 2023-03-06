Примера. Осасуна - Сельта 0:0. Четвертый сухой матч в туре

Все до единого полуфиналисты Кубка короля слабо выступили в туре. "Барса" еле забила ужасной "Валенсии" (1:0), "Атлетик" и "Реал" в своих матчах раскатали унылые нули.

Сегодня тот же фокус повторила "Осасуна", которая по инерции прессинговала и держала линию обороны высоко, но атаковала слишком безыдейно.

До перерыва только Будимир один раз всерьез потревожил Вильяра; остальные попытки от Авилы, Ороса и компании опасности не таили даже близко. "Сельта"? Она отвечала тем же - ноль остроты, много бега.

Во втором тайме "Кельты" чуть исправились, но Аспас не попал в ворота, а Вейга вообще промазал по мячу. Это был не их день.

"Осасуна" же в ответ создала два эпизода. Удар Бархи головой отбил Вильяр, а Абде хоть забил гол при попытке прострелить, но его отменили из-за активного офсайда у Авилы. Все честно.

Ничья несущественно изменила положение команд в таблице. "Осасуна" с 34 очками идет 8-й; ее главный турнир по-прежнему Кубок. У "Сельты" - 28 баллов, 12-е место и всего три очка отрыва от зоны вылета; оторваться от нее подальше сейчас для "Кельтов" главная задача.

24-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Сельта" - 0:0

"Осасуна": Айтор Фернандес - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Орос (Брашанац, 85), Торро, Мой Гомес - Авила (Кике, 77), Будимир (Ибаньес, 67), Абде (Барха, 77)

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Оскар, 78), Вейга (Солари, 78), Бельтран, де ла Торре (Серви, 57) - Странд Ларсен (Сеферович, 57), Аспас (Сведберг, 90+2)

Предупреждение: де ла Торре, 13, Мальо, 90+2