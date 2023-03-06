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Примера. Осасуна - Сельта 0:0. Четвертый сухой матч в туре
В Испании скучновато
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Все до единого полуфиналисты Кубка короля слабо выступили в туре. "Барса" еле забила ужасной "Валенсии" (1:0), "Атлетик" и "Реал" в своих матчах раскатали унылые нули.
Сегодня тот же фокус повторила "Осасуна", которая по инерции прессинговала и держала линию обороны высоко, но атаковала слишком безыдейно.
До перерыва только Будимир один раз всерьез потревожил Вильяра; остальные попытки от Авилы, Ороса и компании опасности не таили даже близко. "Сельта"? Она отвечала тем же - ноль остроты, много бега.
Во втором тайме "Кельты" чуть исправились, но Аспас не попал в ворота, а Вейга вообще промазал по мячу. Это был не их день.
"Осасуна" же в ответ создала два эпизода. Удар Бархи головой отбил Вильяр, а Абде хоть забил гол при попытке прострелить, но его отменили из-за активного офсайда у Авилы. Все честно.
Ничья несущественно изменила положение команд в таблице. "Осасуна" с 34 очками идет 8-й; ее главный турнир по-прежнему Кубок. У "Сельты" - 28 баллов, 12-е место и всего три очка отрыва от зоны вылета; оторваться от нее подальше сейчас для "Кельтов" главная задача.
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"Осасуна" - "Сельта" - 0:0
"Осасуна": Айтор Фернандес - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Ману Санчес - Орос (Брашанац, 85), Торро, Мой Гомес - Авила (Кике, 77), Будимир (Ибаньес, 67), Абде (Барха, 77)
"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Оскар, 78), Вейга (Солари, 78), Бельтран, де ла Торре (Серви, 57) - Странд Ларсен (Сеферович, 57), Аспас (Сведберг, 90+2)
Предупреждение: де ла Торре, 13, Мальо, 90+2
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