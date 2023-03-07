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Дембеле не успеет восстановиться к ответному матчу с Реалом

Испания
(1 голосов)

Восстановление форварда идет медленнее, чем ожидалось

Дембеле не успеет восстановиться к ответному матчу с Реалом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле, который получил травму в матче 19-го тура Примеры с "Жироной" (1:0), не успеет восстановиться к матчу первенства Испании с "Атлетиком", который пройдёт 12 марта, а также, вероятнее всего, пропустит ответную встречу с "Реалом" в Кубке Испании, сообщает RAC1.

Восстановление француза проходит медленнее, чем ожидалось, первоначально он должен был восстановиться к игре с командой из Бильбао. Из-за повреждения он пропустил противостояние сине-гранатовых с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы, по итогам которого команда Хави завершила выступление в турнире.

В текущем сезоне Дембеле провел 28 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил восемь голов и стал автором семи результативных передач.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
RAC1

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
07.03.2023 в 20:14
Не ответный матч кубка, а матч Ла Лиги против Реала 19 го марта. Ответный матч на кубок в апреле. Такое впечатление, что новость написал хард, всё перекручено в его стиле.))
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