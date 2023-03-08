Идеолог Суперлиги и концепции Галактикос. Сегодня День рождения у Флорентино Переса

Флорентино Перес родился 8 марта 1947-го в Мадриде. Сегодня ему исполняется 76 лет. Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов "Реал Мадрид".

На выборах 19 февраля 1995 года Перес впервые баллотировался на должность президента "Реала", но проиграл действующему в то время боссу "сливочных" Рамону Мендосе. Вторая попытка оказалась успешной. 17 июля 2000 года Перес был избран президентом клуба. Во время его первого срока "Реал" выиграл 2 чемпионата Испании (2000/01 и 2002/03), 2 Суперкубка Испании (2001 и 2003) и лишь одну Лигу чемпионов (2002), Суперкубок УЕФА (2002) и Межконтинентальный кубок (2002). Подал в отставку после поражений "Арсеналу" и "Мальорке" в 2006-м.

1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом "Реала", но уже без выборов, поскольку все кандидаты сняли свои кандидатуры. Он не стал отказываться от прежней политики, а именно создания "Галактикос". "Реал" стал четырехкратным чемпионом Испании (2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22), пятикратным обладателем кубка Лиги чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017), двукратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), четырехкратным обладателем Суперкубка Испании (2012, 2017, 2019/20, 2021/22) и четырежды победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).