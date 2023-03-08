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Резервный кипер Барселоны сомневается в целесообразности продления контракта с клубом

Испания
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(1 голосов)

Кипер играет крайне редко

Резервный кипер Барселоны сомневается в целесообразности продления контракта с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" намерена продлить контракт с голкипером команды Иньяки Пеньей, сообщает Mundo Deportivo.

Впрочем, сам 24-летний испанец сомневается в целесообразности продления контракта с клубом, который заканчивается летом, из-за нехватки игровой практики.

В случае, если Пенья покинет команду, клуб переведет в первую команду Арнау Тенаса, который является капитаном молодежной команды.

У Тенаса также летом заканчивается контракт, но у клуба есть односторонняя опция его продления еще на 2 сезона.

Напомним, что в текущем сезоне Пенья сыграл 3 матча, пропустив 5 голов в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

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В статье: Барселона Иньяки Пенья
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.03.2023 в 20:36
Понятное дело. Стать первым в Барсе сейчас не реально.
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