Резервный кипер Барселоны сомневается в целесообразности продления контракта с клубом

" Барселона " намерена продлить контракт с голкипером команды Иньяки Пеньей, сообщает Mundo Deportivo.

Впрочем, сам 24-летний испанец сомневается в целесообразности продления контракта с клубом, который заканчивается летом, из-за нехватки игровой практики.

В случае, если Пенья покинет команду, клуб переведет в первую команду Арнау Тенаса, который является капитаном молодежной команды.

У Тенаса также летом заканчивается контракт, но у клуба есть односторонняя опция его продления еще на 2 сезона.

Напомним, что в текущем сезоне Пенья сыграл 3 матча, пропустив 5 голов в Лиге чемпионов и Кубке Испании.