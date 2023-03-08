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Резервный кипер Барселоны сомневается в целесообразности продления контракта с клубом
Кипер играет крайне редко
Getty Images / Global Images Ukraine
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Впрочем, сам 24-летний испанец сомневается в целесообразности продления контракта с клубом, который заканчивается летом, из-за нехватки игровой практики.
В случае, если Пенья покинет команду, клуб переведет в первую команду Арнау Тенаса, который является капитаном молодежной команды.
У Тенаса также летом заканчивается контракт, но у клуба есть односторонняя опция его продления еще на 2 сезона.
Напомним, что в текущем сезоне Пенья сыграл 3 матча, пропустив 5 голов в Лиге чемпионов и Кубке Испании.
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