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Билеты на ответный матч Кубка Испании Барселона - Реал раскупили за 10 минут
Болельщики с символикой Реала на матч допущены не будут
Фото: twitter.com/FCBarcelona
5 апреля "
8 марта каталонцы начали продажи билетов на поединок в свободном доступе, которые, как сообщает пресс-служба каталонцев, были раскуплены за 10 минут.
Отдельно каталонский клуб отмечает, что болельщики в одежде или с символикой "Реала" не будут допущены на стадион из-за соображений безопасности.
Напомним, что в первом поединке в Мадриде со счетом 1:0 победила "Барселона".
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