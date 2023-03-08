Билеты на ответный матч Кубка Испании Барселона - Реал раскупили за 10 минут

5 апреля " Барселона " на "Камп Ноу" в ответном матче Кубка Испании примет "Реал".

8 марта каталонцы начали продажи билетов на поединок в свободном доступе, которые, как сообщает пресс-служба каталонцев, были раскуплены за 10 минут.

Отдельно каталонский клуб отмечает, что болельщики в одежде или с символикой "Реала" не будут допущены на стадион из-за соображений безопасности.

Напомним, что в первом поединке в Мадриде со счетом 1:0 победила "Барселона".