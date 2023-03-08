  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Билеты на ответный матч Кубка Испании Барселона - Реал раскупили за 10 минут
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты на ответный матч Кубка Испании Барселона - Реал раскупили за 10 минут

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Болельщики с символикой Реала на матч допущены не будут

Билеты на ответный матч Кубка Испании Барселона - Реал раскупили за 10 минут

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

5 апреля "Барселона" на "Камп Ноу" в ответном матче Кубка Испании примет "Реал".

8 марта каталонцы начали продажи билетов на поединок в свободном доступе, которые, как сообщает пресс-служба каталонцев, были раскуплены за 10 минут.

Отдельно каталонский клуб отмечает, что болельщики в одежде или с символикой "Реала" не будут допущены на стадион из-за соображений безопасности.

Напомним, что в первом поединке в Мадриде со счетом 1:0 победила "Барселона".

По теме
yellow-arrow
Маркевич: 5 млн за Цыганкова – это смешно. Где-то недорабатывает менеджмент Динамо
yellow-arrow
Президент Барселоны - про уход Месси: Клуб важнее всех игроков
yellow-arrow
Резервный кипер Барселоны сомневается в целесообразности продления контракта с клубом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде