Президент Барселоны - про уход Месси: Клуб важнее всех игроков

Президент " Барселоны " Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".

Напомним, что испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году - аргентинец перешел в "ПСЖ" свободным агентом.

"Я должен был принять это решение. Клуб важнее всех игроков. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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