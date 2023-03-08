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Президент Барселоны - про уход Месси: Клуб важнее всех игроков

Испания
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Это грустно, но Лапорта должен был сделать выбор

Президент Барселоны - про уход Месси: Клуб важнее всех игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".

Напомним, что испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году - аргентинец перешел в "ПСЖ" свободным агентом.

"Я должен был принять это решение. Клуб важнее всех игроков. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Читайте такжеЛапорта в ближайшие дни хочет связаться с Месси по поводу возвращения в Барселону

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В статье: Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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