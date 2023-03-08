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Президент Барселоны - про уход Месси: Клуб важнее всех игроков
Это грустно, но Лапорта должен был сделать выбор
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Президент "
Напомним, что испанский клуб не продлил контракт с форвардом в 2021 году - аргентинец перешел в "ПСЖ" свободным агентом.
"Я должен был принять это решение. Клуб важнее всех игроков. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами", – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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