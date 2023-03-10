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Mundo Deportivo: Президент Барселоны мечтает о возвращении Месси в клуб

Испания
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Это должно стать красивым и романтическим шагом

Mundo Deportivo: Президент Барселоны мечтает о возвращении Месси в клуб

фото из свободных источников

Новина українською

"Барселона", и особенно президент клуба Жоан Лапорта "мечтают" о возвращении форварда Лионеля Месси в каталонский клуб.

Такую информацию дают журналисты Mundo Deportivo.

Данный посыл клуба и президента являются достаточно четким, но пока что все находится лишь на стадии размышлений.

В "Барсе" считают, что возвращение Лионеля будет "романтическим шагом" как для самого игрока, который завершит карьеру в родном клубе, так и для фанатов команды.

Напомним, контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищал цвета именно "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
10.03.2023 в 17:59
Шо ещё надо человеку, имеющему более, чем миллиардное состояние, как не сделать этот "романтический шаг"? Лео, мы ждём твоего возвращения! Болельщики Барселоны.
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