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Mundo Deportivo: Президент Барселоны мечтает о возвращении Месси в клуб
Это должно стать красивым и романтическим шагом
фото из свободных источников
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Такую информацию дают журналисты Mundo Deportivo.
Данный посыл клуба и президента являются достаточно четким, но пока что все находится лишь на стадии размышлений.
В "Барсе" считают, что возвращение Лионеля будет "романтическим шагом" как для самого игрока, который завершит карьеру в родном клубе, так и для фанатов команды.
Напомним, контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищал цвета именно "Барселоны".
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