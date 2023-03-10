Mundo Deportivo: Президент Барселоны мечтает о возвращении Месси в клуб

" Барселона ", и особенно президент клуба Жоан Лапорта "мечтают" о возвращении форварда Лионеля Месси в каталонский клуб.

Такую информацию дают журналисты Mundo Deportivo.

Данный посыл клуба и президента являются достаточно четким, но пока что все находится лишь на стадии размышлений.

В "Барсе" считают, что возвращение Лионеля будет "романтическим шагом" как для самого игрока, который завершит карьеру в родном клубе, так и для фанатов команды.

Напомним, контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" истекает в конце текущего сезона. Аргентинский нападающий выступает за французский клуб с 2021 года. До этого Месси долгое время защищал цвета именно "Барселоны".