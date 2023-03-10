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Лунин вернулся в заявку Реала после болезни

Испания
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Готовится к игре с Эспаньолом

Лунин вернулся в заявку Реала после болезни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлой неделе Андрея Лунин не попал в заявку "Реала" на матч 24-го тура против "Бетиса" из-за болезни. Как сообщали испанские СМИ, у голкипера диагностировали гастроэнтерит.

Но, похоже, недуг прошел. "Реал" опубликовал заявку на матч против "Эспаньола", который состоится в субботу, 11 марта (начало в 15:00) и в списке игроков снова присутствует украинский вратарь.

Впрочем, вряд ли стоит ожидать выхода Андрея в основе, ведь Тибо Куртуа тоже на месте.

Заметим, что в нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Реал" в 11 матчах, пропустил 9 мячей, 4 поединка отстоял на ноль.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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