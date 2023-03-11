Обвинения прокуратуры Испании в сторону Барселоны: опубликованы все нарушения

Прокуратура Испании выдвинула в адрес " Барселоны " обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю местного судейского департамента Энрике Негрейре.

AS опубликовал расшифровку всех нарушений, в которых подозревают "Барселону".

Обвинение было окончательно оформлено в пятницу. Прокуратура выдвинула его в адрес клуба, а также бывших президентов Сандро Роселя и Хосепа Марии Бартомеу. Оба функционера также обвиняются в недобросовестном управлении клубом, а Бартомеу ещё и "в подделке коммерческого документа третьей стороной". Обвинения предъявлены и двум бывшим руководителям клуба — Альберту Солеру и Оскару Грау.

Согласно расследованию, "Барселона" во времена правления Роселя и Бартомеу достигла "строго конфиденциального устного соглашения" с Энрикесом Негрейрой об обмене денежного вознаграждения на действия, направленные в пользу клуба при принятии решений арбитрами.

Компания Энрикеса выставила "счета, которые были отправлены в "Барселону" без предоставления технических консультационных услуг". От "Барселоны" потребовали копии видео, документов или отчётов, по которым была бы видна конкретная консультативная работа. В клубе ответили, что требуемые материалы не найдены. Налоговая проверка установила, что потраченные клубом средства не были напрямую связаны с деловой или профессиональной деятельностью.

С 2001 по 2018 год Негрейра получил от "Барселоны" € 7,3 млн. "Это выплата, не предусмотренная уставом клуба и не одобренная Генеральной ассамблеей, по этому поводу у сторон нет причин для оправдания этих выплат", — сказано в материале.

Сын Энрикеса Негрейры, Хавьер, был нанят в клуб в 2016 году тогдашним менеджером Хосепом Контрерасом с "целью подготовки еженедельных технических отчётов о работе судей по каждому матчу "Барселоны" в Ла Лиге, а также "Барселоны Б" во втором дивизионе. Кроме того, Хавьер проводил последующий анализа каждого матча, оценивая работу арбитров. Бартомеу, Оскар Грау и Альберт Солер, "единственные люди, которые знали об этом, они любой ценой избегали того, чтобы Хавьер был нанят непосредственно в "Барселону", чтобы не ассоциировать его фамилию с клубом", — сказано в заявлении.

В 2018 году Бартомеу принял решение расторгнуть соглашение с Негрейрой после ухода последнего с занимаемой должности.