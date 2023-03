Примера. Кадис - Хетафе 2:2. Шоу одиннадцатиметровых от арбитра

"Кадис" последний раз проигрывал на своем поле в Ла Лиге 10 сентября прошлого года, так что его непроигрыш дома - уже норма.

Почему не победили? Арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес слишком хотел быть в центре внимания - пожалуй, это самый справедливый ответ.

"Субмарина" открыла счет после изящного навеса Карселена на Собрино, а ответные попытки от Унала и Максимовича Ледесма отбил. Перерыв.

А вот во втором тайме судья внезапно начал ставить неочевидные пенальти. Первый - на ворота "Кадиса" - за минимальный контакт Унала с Эскаланте. Второй - уже на ворота "Хетафе" - за попадание мяча в руку Дуарте; этот, кажется, самый очевидный.

Оба пенальти реализовали, но выглядело все не очень - за судейскими решениями потерялся футбол. Когда же Эрнандес еще и добавил 10 минут, а на 11-й добавленной поставил еще один пенальти (Эспино даже не видел мяча, который попал ему в руку) - это окончательно испортило впечатление. Неудивительно, что после свистка все подрались - арбитр сам довел игроков и потерял контроль.

105:14 - Enes Ünal's ???????? goal for @GetafeCF against @Cadiz_CFEN, at 105:14, is the latest goal in a @LaLigaEN game in the 21st century, surpassing Lionel Messi's against Espanyol in September 2008 (102:52) also from the penalty spot.



Agony. pic.twitter.com/uB7yQO6GB4