Де Йонг: Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о том, в каком случае сезон "блауграны" будет выдающимся.

"Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как "Реал" и "Атлетико". Но в еврокубках "Барса" должна выступать гораздо лучше, и мы это знаем.

Я ожидал, что мы пройдем гораздо дальше в Лиге чемпионов, но последние два года были ужасны, потому что мы не выходили из группы Лиги чемпионов и вылетали из Лиги Европы. Мы должны добиваться большего, состав позволяет, особенно в этом году.

Мы знаем, что это была наша вина и надеемся, что в следующем году результат будет лучше", – сказал хавбек "Барселоны".