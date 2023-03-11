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Де Йонг: Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон
Хавбек понимает, как привести свою команду к успеху
Фото: twitter.com/DeJongFrenkie21
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг рассказал о том, в каком случае сезон "блауграны" будет выдающимся.
"Если мы выиграем три титула в Испании, это будет выдающийся сезон, ведь мы превзойдем такие отличные команды, как "Реал" и "Атлетико". Но в еврокубках "Барса" должна выступать гораздо лучше, и мы это знаем.
Я ожидал, что мы пройдем гораздо дальше в Лиге чемпионов, но последние два года были ужасны, потому что мы не выходили из группы Лиги чемпионов и вылетали из Лиги Европы. Мы должны добиваться большего, состав позволяет, особенно в этом году.
Мы знаем, что это была наша вина и надеемся, что в следующем году результат будет лучше", – сказал хавбек "Барселоны".
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