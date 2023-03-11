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Реал - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Мадриду необходимо догонять "Барселону"
Getty Images / Global Images Ukraine
На данный момент у "Реала" серия из трех матчей подряд без побед во всех турнирах. Мадридцы уже отпустили "Барселону" в Ла Лиге на расстояние в девять очков. Кроме того, команда Андрея Лунина проиграла своему главному врагу первый полуфинал Кубка Испании 0:1. Очевидно, что "сливочным" необходима победа над "Эспаньолом", чтобы вернуть положительные эмоции.
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Чемпионат Испании 25-й тур
11 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". Начало в 15:00
"Реал" - "Эспаньол"
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