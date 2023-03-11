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Реал - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(2 голосов)

Мадриду необходимо догонять "Барселону"

Реал - Эспаньол: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На данный момент у "Реала" серия из трех матчей подряд без побед во всех турнирах. Мадридцы уже отпустили "Барселону" в Ла Лиге на расстояние в девять очков. Кроме того, команда Андрея Лунина проиграла своему главному врагу первый полуфинал Кубка Испании 0:1. Очевидно, что "сливочным" необходима победа над "Эспаньолом", чтобы вернуть положительные эмоции.

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Чемпионат Испании 25-й тур
11 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". Начало в 15:00
"Реал" - "Эспаньол"

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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