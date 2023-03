Примера. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Проспали старт, но быстро исправились

Серия из трех кряду неудач преодолена. После недели отдыха "Реал" исправился и по игре, и по результату.

Да, сегодня заметно не хватало остроты, но без Карима Бензема так зачастую и бывает. Родриго против насыщенных оборон - а "Эспаньол" приехал в Мадрид играть именно от обороны - малополезен.

Еще одной проблемой "Сливочных" стал плохой старт. Команда будто забыла выйти на поле, за что "Эспаньол" наказал ее двумя контратаками за 8 минут. Брейтуэйт свой момент не реализовал, а вот Хоселу в одно касание пробил просто идеально - 0:1.

19 - Vinícius Júnior has scored 19 goals for @realmadriden this season in all competitions, more than any Brazilian player from a team from the Europe's big five leagues (Neymar Jr., 18 goals). Samba. pic.twitter.com/rYm6oetrwR