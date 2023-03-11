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Примера. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Проспали старт, но быстро исправились

Испания
(1 голосов)

Без Бензема тяжеловато

Примера. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Проспали старт, но быстро исправились

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия из трех кряду неудач преодолена. После недели отдыха "Реал" исправился и по игре, и по результату.

Да, сегодня заметно не хватало остроты, но без Карима Бензема так зачастую и бывает. Родриго против насыщенных оборон - а "Эспаньол" приехал в Мадрид играть именно от обороны - малополезен.

Еще одной проблемой "Сливочных" стал плохой старт. Команда будто забыла выйти на поле, за что "Эспаньол" наказал ее двумя контратаками за 8 минут. Брейтуэйт свой момент не реализовал, а вот Хоселу в одно касание пробил просто идеально - 0:1.

"Реалу", видимо, именно такой пинок был нужен, ведь вскоре команда забегала. Как обычно заводилой стал Винисиус, лезший в дриблинг где надо и не надо. Также помогали активностью Модрич и Вальверде.

На 22-й минуте Вини таки завершил один из своих проходов точным ударом в угол, сравняв счет.

"Эспаньол" совсем забыл о контратаках, поэтому сам виновен в своей судьбе. Еще до перерыва Чуамени шведой в стиле Модрича вырезал навес на Милитао, и тот вывел Мадрид вперед.

Во втором тайме от "Попугаев" ожидался еще один всплеск активности, но его как такового не случилось. Один раз Кабрера пробил очень неточно - и это все.

"Реал" же хоть и забил аж в последней атаке, но и до нее выглядел солидно, контролировал мяч и, главное, темп и ход игры. Лучший момент - удар Родриго в перекладину со штрафного. Вероятно, будь на поле Бензема, он бы по такой игре точно отгрузил гол-два.

В таблице победа временно приблизила Мадрид к "Барселоне" на расстояние 6 очков - 56 против 62. Уже в следующем туре лидеры сойдутся между собой - вероятно, там и решится судьба чемпионства. Ну, а у "Эспаньола" 13-е место, 27 баллов и 2 очка отрыва от зоны вылета. Ему тоже светит борьба, но совсем другая - за выживание.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга - Модрич (Асенсио, 72), Чуамени (Рюдигер, 74), Кроос (Себальос, 74) - Вальверде, Родриго, Винисиус (Альваро, 90)

"Эспаньол": Пачеко - Хиль (Пьер-Габриэль, 69, Видаль, 84), Монтес, Серхи Гомес (Меламед, 85), Кабрера - Рубен Санчес (Пуадо, 75), Винисиус Соуза, Грагера (Денис Суарес, 75), Брейтуэйт - Дардер, Хоселу

Предупреждения: Винисиус, 32, Себальос, 86, Карвахаль, 87 - Кабрера, 19, Хиль, 56

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В статье: Реал (Мадрид) Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (11)
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metall5291 (Kharkiv)
11.03.2023 в 17:53
Барселонцев беспокоит победа Реала, а волновать их должно другое - результаты расследования по делу самой Барселоны. У Реала всё в порядке.
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+1
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.03.2023 в 17:59
Сходи к врачу. Может тебе придется о своём беспокоиться, пи***⚽️
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+3
-1
kalan-86 (Анкара)
11.03.2023 в 17:42
Шабаш дурників на гілці Реалу :) «Ми з Тамарою ходимо парою»
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+1
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.03.2023 в 17:51
Кал, ты с кем тут разговариваешь?
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.03.2023 в 17:19
Даже во всё розовое проститутки оделись, шобы Среалу было приятно их иметь.
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+4
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.03.2023 в 17:31
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.03.2023 в 17:38
Ты з н п несколько дней тому назад?
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
11.03.2023 в 18:07
прчтл
+1
0
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Барселиниуc (землянин)
11.03.2023 в 17:14
Мадридская подстилка сопротивлялась ровно 8 минут.
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+3
-2
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sasha1951 (Sausalito)
11.03.2023 в 16:59
Весной в дождливый серый день,проскакал по форуму олень.Он пиз..л на ветке КоролейРадуясь лояльности врачей. Вернись в палату шепетивский ты олень,По Пересу хотенью.В свою клинику оленью.Где санитары тра..т тебя,Где пи.юн в тебе наслажденье для тебя.
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+1
-4
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Барселиниуc (землянин)
11.03.2023 в 17:22
Даю уроки стихосложения. Недорого.
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+3
-2

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