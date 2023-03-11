Примера. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Проспали старт, но быстро исправились

Серия из трех кряду неудач преодолена. После недели отдыха "Реал" исправился и по игре, и по результату.

Да, сегодня заметно не хватало остроты, но без Карима Бензема так зачастую и бывает. Родриго против насыщенных оборон - а "Эспаньол" приехал в Мадрид играть именно от обороны - малополезен.

Еще одной проблемой "Сливочных" стал плохой старт. Команда будто забыла выйти на поле, за что "Эспаньол" наказал ее двумя контратаками за 8 минут. Брейтуэйт свой момент не реализовал, а вот Хоселу в одно касание пробил просто идеально - 0:1.

19 - Vinícius Júnior has scored 19 goals for @realmadriden this season in all competitions, more than any Brazilian player from a team from the Europe's big five leagues (Neymar Jr., 18 goals). Samba. pic.twitter.com/rYm6oetrwR — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2023

"Реалу", видимо, именно такой пинок был нужен, ведь вскоре команда забегала. Как обычно заводилой стал Винисиус, лезший в дриблинг где надо и не надо. Также помогали активностью Модрич и Вальверде.

На 22-й минуте Вини таки завершил один из своих проходов точным ударом в угол, сравняв счет.

"Эспаньол" совсем забыл о контратаках, поэтому сам виновен в своей судьбе. Еще до перерыва Чуамени шведой в стиле Модрича вырезал навес на Милитао, и тот вывел Мадрид вперед.

4 - @realmadriden defender Éder Militão has scored more headed goals than any other player in LaLiga this season (four goals). Hammer. pic.twitter.com/b35LuI5LAC — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2023

Во втором тайме от "Попугаев" ожидался еще один всплеск активности, но его как такового не случилось. Один раз Кабрера пробил очень неточно - и это все.

"Реал" же хоть и забил аж в последней атаке, но и до нее выглядел солидно, контролировал мяч и, главное, темп и ход игры. Лучший момент - удар Родриго в перекладину со штрафного. Вероятно, будь на поле Бензема, он бы по такой игре точно отгрузил гол-два.

В таблице победа временно приблизила Мадрид к "Барселоне" на расстояние 6 очков - 56 против 62. Уже в следующем туре лидеры сойдутся между собой - вероятно, там и решится судьба чемпионства. Ну, а у "Эспаньола" 13-е место, 27 баллов и 2 очка отрыва от зоны вылета. Ему тоже светит борьба, но совсем другая - за выживание.

25-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 3:1

Голы: Винисиус, 22, Милитао, 39, Асенсио, 90+3 - Хоселу, 8

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Камавинга - Модрич (Асенсио, 72), Чуамени (Рюдигер, 74), Кроос (Себальос, 74) - Вальверде, Родриго, Винисиус (Альваро, 90)

"Эспаньол": Пачеко - Хиль (Пьер-Габриэль, 69, Видаль, 84), Монтес, Серхи Гомес (Меламед, 85), Кабрера - Рубен Санчес (Пуадо, 75), Винисиус Соуза, Грагера (Денис Суарес, 75), Брейтуэйт - Дардер, Хоселу

Предупреждения: Винисиус, 32, Себальос, 86, Карвахаль, 87 - Кабрера, 19, Хиль, 56