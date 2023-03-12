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Примера. Вальядолид хамит, Валенсии надоела зона вылета, а Сельта играет в стиле гранда
В нетоповых матчах Ла Лиги сегодня было жарко
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images
"Вальядолид" не сумел обыграть главного аутсайдера сезона, вдобавок заработав два ненужных удаления.
Гости открыли счет благодаря голевому чутью Кайла Ларина уже на 4-й минуте, но больше за матч не создали ничего. Так и закончили с 1 ударом в створ ворот.
"Эльче" не сказать, чтобы понравился, но хотя бы моменты изредка создавал. Бойе по разу опасно пробивал ногой и головой, Гути неплохо прикладывался…
Ну, и в итоге хозяева вырвали ничью - это Моренте на 96-й минуте добил мяч после неуверенного выхода Асенхо.
Казалось бы, "Вальядолид" должен был радоваться мировой по такой игре, но нет. Меса грубо заехал ногой в живот оппоненту, Онгла "наехал" на арбитра - и получили еще две красных карточки. Это точно профессионалы?
24 remates del Elche hoy.— Chencho Alonso (@chenchoal) March 11, 2023
Lógicamente es su mayor registro esta temporada.
Es muy difícil de explicar lo que ha hecho este equipo a partir del minuto 20.
La nada más absoluta. pic.twitter.com/XoxHgDsNlU
В таблице ничья ничего не поменяла для "Эльче" - у него 13 очков и последнее место. У "Вальядолида" - 28 очков, 13-е место и 3 балла отрыва от зоны вылета.
25-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" - "Вальядолид" - 1:1
Голы: Моренте, 90+6 - Ларин, 4
"Эльче": Бадиа - Кармона (Моренте, 46), Паласиос, Роко (Меркау, 86), Магальян, Клерк (Бланко, 63) - Гумбау (Гути, 72), Маскарель, Фидель - Бойе, Нтека (Понсе, 46)
"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес (Хави Санчес, 62), Эль-Ямик, Оласа (Эскудеро, 73) - Агуадо (Меса, 57), Онгла, Иван Санчес (Мачис, 63) - Плата, Ларин, Плано (Кике Перес, 73)
Предупреждения: Гумбау, 20, Моренте, 71, Милья, 90+6, Маскарель, 90+11 - Плано, 72, Меса, 90+5, Ларин, 90+11, Онгла, 90+11
Удаления: Меса, 90+10, Онгла, 90+11
Четвертый матч без поражений для команды из Виго, которая стремительно отдаляется от зоны риска.
"Райо" на равных продержался ровно тайм, по ходу которого запомнился многочисленными навесами и мощными сверхдальними штрафными от Лежена. Дальше фланги "Сельты" гостей просто разорвали.
Галан выстрелил первым - оббежал Паласона и идеально прострелил на Аспаса, который только этого и ждал.
⚽8 futbolistas han marcado 11 goles en 8 Ligas CONSECUTIVAS de Primera:— AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) March 11, 2023
➡️Pahíño
➡️Di Stéfano
➡️Hugo Sánchez
➡️David Villa
➡️Leo Messi
➡️Cristiano Ronaldo
➡️Luis Suárez
➡️IAGO ASPAS ???? pic.twitter.com/nLAbC4XXOf
Второй гол - это Карлес Перес избежал искусственного офсайда, и хотя его удар Димитриевский отбил, но мяч попал в Сисса, а от того - в ворота.
Дальше игра была в целом окончена. Обрезка Трехо и элегантный второй гол Аспаса лишь подвели черту под матчем, в котором "Кельты" сыграли слишком хорошо для команды своего статуса. Как-никак, в таблице они лишь 11-е с 31 баллом; у "Райо" - 35 очков и 7-я строчка.
25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"
"Сельта" - "Райо Вальекано" - 3:0
Голы: Аспас, 51, 85, Сисс, 52 (автогол)
"Сельта": Вильяр - Васкес, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Солари, 84), Бельтран, Вейга (Странд Ларсен, 72), де ла Торре (Серви, 72) - Сеферович (Оскар, 71), Аспас (Пасиенсия, 87)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Сальви, 67), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс (Камельо, 59), Комесанья (Валентин, 59) - Паласон (Посо, 82), Трехо, Альваро Гарсия - де Томас (Фалькао, 67)
Предупреждения: Бельтран, 11, Оскар, 75 - Комесанья, 23, Балью, 45+1, Лежен, 90+1
"Валенсия" выбралась из зоны вылета, одолев "Осасуну", которой сильно не хватило конкретики.
Уже в первом тайме гости больше страдали, чем играли свой футбол. Сперва ВАР спас от удаления их вратаря Эрреру; затем этот же Эррера отразил выход на ворота от Дуро, которого упустил Аридане.
Немного лучше заиграла "Осасуна" в начале второй половины, однако ничего, кроме неопасных, высоченных навесов не придумала. Какая-то интеллектуальная капитуляция.
"Валенсия" после перерыва тоже не блистала, но острота от нее была, и если Лино шанс упустил, то Клюйверт воспользовался обрезкой Давида Гарсии сполна - его обводящий удар был красив.
150 - @SergioHerrera is playing his 150th match with @Osasuna in all competitions, this being his 100th in @LaLigaEN with the Rojillos.— OptaJose (@OptaJose) March 11, 2023
Centenary. pic.twitter.com/p5j9R0vxIE
Юбиляр Эррера сильно выделялся в "Осасуне"; даже отразил пенальти от Дуро на 91-й минуте, но при 0:1 это уже не имело особого значения.
В таблице победа позволила "Летучим мышам" выбраться из зоны вылета - теперь у них 26 очков и 16-е место. У "Осасуны" - 34 балла, 8-я позиция и первое выездное поражение в 2023 году.
25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Осасуна" - 1:0
Гол: Клюйверт, 74
"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Озкачар, Гайя - Муса (Мориба, 82), Гильямон, Алмейда (Нико Гонсалес, 72) - Кастильехо (Самуэл Лино, 58), Дуро, Клюйверт (Коррейя, 82)
"Осасуна": Эррера - Монкайола (Орос, 78), Аридане, Давид Гарсия, Крус - Мой Гомес, Торро (Барха, 78), Ибаньес (Брашанац, 73) - Авила (Видаль, 66), Кике (Будимир, 73), Абде
Предупреждения: Дуро, 71, Гайя, 90+5 - Давид Гарсия, 3, Крус, 16, Авила, 36, Торро, 68, Орос, 87
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