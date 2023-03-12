Примера. Вальядолид хамит, Валенсии надоела зона вылета, а Сельта играет в стиле гранда

"Вальядолид" не сумел обыграть главного аутсайдера сезона, вдобавок заработав два ненужных удаления.

Гости открыли счет благодаря голевому чутью Кайла Ларина уже на 4-й минуте, но больше за матч не создали ничего. Так и закончили с 1 ударом в створ ворот.

"Эльче" не сказать, чтобы понравился, но хотя бы моменты изредка создавал. Бойе по разу опасно пробивал ногой и головой, Гути неплохо прикладывался…

Ну, и в итоге хозяева вырвали ничью - это Моренте на 96-й минуте добил мяч после неуверенного выхода Асенхо.

Казалось бы, "Вальядолид" должен был радоваться мировой по такой игре, но нет. Меса грубо заехал ногой в живот оппоненту, Онгла "наехал" на арбитра - и получили еще две красных карточки. Это точно профессионалы?

24 remates del Elche hoy.



Lógicamente es su mayor registro esta temporada.



Es muy difícil de explicar lo que ha hecho este equipo a partir del minuto 20.



La nada más absoluta. pic.twitter.com/XoxHgDsNlU — Chencho Alonso (@chenchoal) March 11, 2023

В таблице ничья ничего не поменяла для "Эльче" - у него 13 очков и последнее место. У "Вальядолида" - 28 очков, 13-е место и 3 балла отрыва от зоны вылета.

25-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Вальядолид" - 1:1

Голы: Моренте, 90+6 - Ларин, 4

"Эльче": Бадиа - Кармона (Моренте, 46), Паласиос, Роко (Меркау, 86), Магальян, Клерк (Бланко, 63) - Гумбау (Гути, 72), Маскарель, Фидель - Бойе, Нтека (Понсе, 46)

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хоакин Фернандес (Хави Санчес, 62), Эль-Ямик, Оласа (Эскудеро, 73) - Агуадо (Меса, 57), Онгла, Иван Санчес (Мачис, 63) - Плата, Ларин, Плано (Кике Перес, 73)

Предупреждения: Гумбау, 20, Моренте, 71, Милья, 90+6, Маскарель, 90+11 - Плано, 72, Меса, 90+5, Ларин, 90+11, Онгла, 90+11

Удаления: Меса, 90+10, Онгла, 90+11

Четвертый матч без поражений для команды из Виго, которая стремительно отдаляется от зоны риска.

"Райо" на равных продержался ровно тайм, по ходу которого запомнился многочисленными навесами и мощными сверхдальними штрафными от Лежена. Дальше фланги "Сельты" гостей просто разорвали.

Галан выстрелил первым - оббежал Паласона и идеально прострелил на Аспаса, который только этого и ждал.

⚽8 futbolistas han marcado 11 goles en 8 Ligas CONSECUTIVAS de Primera:

➡️Pahíño

➡️Di Stéfano

➡️Hugo Sánchez

➡️David Villa

➡️Leo Messi

➡️Cristiano Ronaldo

➡️Luis Suárez

➡️IAGO ASPAS ???? pic.twitter.com/nLAbC4XXOf — AFOUTEZA E CORAZÓN (@AfoutezaRCCelta) March 11, 2023

Второй гол - это Карлес Перес избежал искусственного офсайда, и хотя его удар Димитриевский отбил, но мяч попал в Сисса, а от того - в ворота.

Дальше игра была в целом окончена. Обрезка Трехо и элегантный второй гол Аспаса лишь подвели черту под матчем, в котором "Кельты" сыграли слишком хорошо для команды своего статуса. Как-никак, в таблице они лишь 11-е с 31 баллом; у "Райо" - 35 очков и 7-я строчка.

25-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Аспас, 51, 85, Сисс, 52 (автогол)

"Сельта": Вильяр - Васкес, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес (Солари, 84), Бельтран, Вейга (Странд Ларсен, 72), де ла Торре (Серви, 72) - Сеферович (Оскар, 71), Аспас (Пасиенсия, 87)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью (Сальви, 67), Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс (Камельо, 59), Комесанья (Валентин, 59) - Паласон (Посо, 82), Трехо, Альваро Гарсия - де Томас (Фалькао, 67)

Предупреждения: Бельтран, 11, Оскар, 75 - Комесанья, 23, Балью, 45+1, Лежен, 90+1

"Валенсия" выбралась из зоны вылета, одолев "Осасуну", которой сильно не хватило конкретики.

Уже в первом тайме гости больше страдали, чем играли свой футбол. Сперва ВАР спас от удаления их вратаря Эрреру; затем этот же Эррера отразил выход на ворота от Дуро, которого упустил Аридане.

Немного лучше заиграла "Осасуна" в начале второй половины, однако ничего, кроме неопасных, высоченных навесов не придумала. Какая-то интеллектуальная капитуляция.

"Валенсия" после перерыва тоже не блистала, но острота от нее была, и если Лино шанс упустил, то Клюйверт воспользовался обрезкой Давида Гарсии сполна - его обводящий удар был красив.

150 - @SergioHerrera is playing his 150th match with @Osasuna in all competitions, this being his 100th in @LaLigaEN with the Rojillos.



Centenary. pic.twitter.com/p5j9R0vxIE — OptaJose (@OptaJose) March 11, 2023

Юбиляр Эррера сильно выделялся в "Осасуне"; даже отразил пенальти от Дуро на 91-й минуте, но при 0:1 это уже не имело особого значения.

В таблице победа позволила "Летучим мышам" выбраться из зоны вылета - теперь у них 26 очков и 16-е место. У "Осасуны" - 34 балла, 8-я позиция и первое выездное поражение в 2023 году.

25-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Клюйверт, 74

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Диахаби, Озкачар, Гайя - Муса (Мориба, 82), Гильямон, Алмейда (Нико Гонсалес, 72) - Кастильехо (Самуэл Лино, 58), Дуро, Клюйверт (Коррейя, 82)

"Осасуна": Эррера - Монкайола (Орос, 78), Аридане, Давид Гарсия, Крус - Мой Гомес, Торро (Барха, 78), Ибаньес (Брашанац, 73) - Авила (Видаль, 66), Кике (Будимир, 73), Абде

Предупреждения: Дуро, 71, Гайя, 90+5 - Давид Гарсия, 3, Крус, 16, Авила, 36, Торро, 68, Орос, 87