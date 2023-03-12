  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной

Испания
(1 голосов)

Все из-за коррупционного скандала

Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Новина українською

"Реал" назначил внеочередное собрание Совета директоров на завтра, 12 марта, информирует клубный сайт.

На повестке - обсуждение расследования прокуратуры против "Барселоны". По версии следствия, каталонцы в 2001-2018 годах выплатили 7,3 млн евро вице-президента судейского комитета Энрике Негрейре за лояльный арбитраж.

Какими будут решения боссов "Сливочных" - неясно. Фан-сайты "Реала" уже пишут, что речь зайдет о полном разрыве отношений с "Барселоной".

Если так случится, это будет весьма неожиданно, ведь последние годы клубы выступали единым фронтом против УЕФА в вопросе Суперлиги, и отношения президентов Переса и Лапорты не выглядели враждебными.

Также любопытно, что собрание Совета директоров Мадрида состоится перед сразу двумя Эль Класико: 19 марта "Реал" и "Барса" встретятся в рамках Ла Лиги, а 5 апреля - в полуфинале Кубка короля.

По теме
yellow-arrow
Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.03.2023
yellow-arrow
Примера. Вальядолид хамит, Валенсии надоела зона вылета, а Сельта играет в стиле гранда
yellow-arrow
Мини-кризис позади. Реал Мадрид - Эспаньол 3:1. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Реал"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниуc (землянин)
12.03.2023 в 01:03
Ёпт, да какие у нас могут быть отношения с этой вонючей мадридской помойкой? Да разрывайте ради бога... было бы шо разрывать. Х..й мы на вас мадрид@сы ложили, вот такой. Экстренное совещание блъ... вот же ж клоуны. )))
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.03.2023 в 01:20
Их много чего связывает, что мы никогда не узнаем, а мнение тупых фанов мадрида*сов кого **ёт? Мы уже видели, что пишут местные шизофреники.)))
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде