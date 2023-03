Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной

"Реал" назначил внеочередное собрание Совета директоров на завтра, 12 марта, информирует клубный сайт.

На повестке - обсуждение расследования прокуратуры против "Барселоны". По версии следствия, каталонцы в 2001-2018 годах выплатили 7,3 млн евро вице-президента судейского комитета Энрике Негрейре за лояльный арбитраж.

Какими будут решения боссов "Сливочных" - неясно. Фан-сайты "Реала" уже пишут, что речь зайдет о полном разрыве отношений с "Барселоной".

????????| Real Madrid could decide to BREAK all relations with FC Barcelona in their meeting tomorrow.@RMadridistaReal [????️] pic.twitter.com/DarwxDC8wG