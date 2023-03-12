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Реал экстренно созывает Совет Директоров. Возможно, будут разрывать отношения с Барселоной
Все из-за коррупционного скандала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Реал" назначил внеочередное собрание Совета директоров на завтра, 12 марта, информирует клубный сайт.
На повестке - обсуждение расследования прокуратуры против "Барселоны". По версии следствия, каталонцы в 2001-2018 годах выплатили 7,3 млн евро вице-президента судейского комитета Энрике Негрейре за лояльный арбитраж.
Какими будут решения боссов "Сливочных" - неясно. Фан-сайты "Реала" уже пишут, что речь зайдет о полном разрыве отношений с "Барселоной".
????????| Real Madrid could decide to BREAK all relations with FC Barcelona in their meeting tomorrow.@RMadridistaReal [????️] pic.twitter.com/DarwxDC8wG— Managing Barça (@ManagingBarca) March 11, 2023
Если так случится, это будет весьма неожиданно, ведь последние годы клубы выступали единым фронтом против УЕФА в вопросе Суперлиги, и отношения президентов Переса и Лапорты не выглядели враждебными.
Также любопытно, что собрание Совета директоров Мадрида состоится перед сразу двумя Эль Класико: 19 марта "Реал" и "Барса" встретятся в рамках Ла Лиги, а 5 апреля - в полуфинале Кубка короля.
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