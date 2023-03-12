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41-летний Хоакин: Последнее, о чем я думаю – прекратить играть в футбол

Испания
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Уже больше двух десятков лет на профессиональном уровне

41-летний Хоакин: Последнее, о чем я думаю – прекратить играть в футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

41-летний вингер "Бетиса" Хоакин прокомментировал матч против "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы и свое будущее:

“В 41 год – это привилегия и гордость играть против такого соперника, как МЮ.

Последнее, о чем я думаю – прекратить играть в футбол”, – сказал испанец.

Отметим, что Хоакин вышел в стартовом матче первого поединка 1/8 финала Лиги Европы против “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” (1:4). В общем, он провел в этом сезоне 18 матчей (1+1)

Контракт испанца с "Бетисом" рассчитан до следующего лета. Отметим, что свой первый матч на профессиональном уровне он сыграл 1 октября 2000 года.

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Источник:
estadiodeportivo

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