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Реал разочаровался в Мбаппе и не заинтересован в его трансфере летом

Испания
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Мадридский клуб сменил приоритеты

Реал разочаровался в Мбаппе и не заинтересован в его трансфере летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" устал от неопределенности нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе относительно его будущего трансфера в "Реал".

В клубе имеют недоверие к словам Килиана о его планах. Летом "Реал" не планирует бороться за француза, если он решит покинуть "ПСЖ".

"Реал" понимает, что "ПСЖ" никогда не пойдет на уменьшение своих требований по Мбаппе, поэтому "сливочные" не хотят летом вести переговоры с парижанами.

Ранее была информация, что представители Мбаппе связывались с "Реалом" прошлым летом. Тогда француз пожалел о продлении контракта с "ПСЖ".

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
Marca

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