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Реал разочаровался в Мбаппе и не заинтересован в его трансфере летом
Мадридский клуб сменил приоритеты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" устал от неопределенности нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе относительно его будущего трансфера в "Реал".
В клубе имеют недоверие к словам Килиана о его планах. Летом "Реал" не планирует бороться за француза, если он решит покинуть "ПСЖ".
"Реал" понимает, что "ПСЖ" никогда не пойдет на уменьшение своих требований по Мбаппе, поэтому "сливочные" не хотят летом вести переговоры с парижанами.
Ранее была информация, что представители Мбаппе связывались с "Реалом" прошлым летом. Тогда француз пожалел о продлении контракта с "ПСЖ".
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