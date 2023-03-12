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Бензема и Менди восстановились и смогут сыграть против Ливерпуля
Хорошие новости для фанатов "Реала"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 15 марта, мадридский "Реал" дома сыграет против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
Болельщики "сливочных" получили перед этим поединком хорошие новости. Карим Бензема и Ферлан Менди смогут сыграть против команды Юргена Клоппа. Капитан мадридцев преодолел физические проблемы, а французский защитник восстановился после серьезной травмы мышц, полученной в конце января.
Напомним, в первом матче – на "Энфилде" "Реал" разгромил английскую команду со счетом 5:2.
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