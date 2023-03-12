  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бензема и Менди восстановились и смогут сыграть против Ливерпуля
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бензема и Менди восстановились и смогут сыграть против Ливерпуля

Испания
(1 голосов)

Хорошие новости для фанатов "Реала"

Бензема и Менди восстановились и смогут сыграть против Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 15 марта, мадридский "Реал" дома сыграет против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Болельщики "сливочных" получили перед этим поединком хорошие новости. Карим Бензема и Ферлан Менди смогут сыграть против команды Юргена Клоппа. Капитан мадридцев преодолел физические проблемы, а французский защитник восстановился после серьезной травмы мышц, полученной в конце января.

Напомним, в первом матче – на "Энфилде" "Реал" разгромил английскую команду со счетом 5:2.

По теме
yellow-arrow
Реал разочаровался в Мбаппе и не заинтересован в его трансфере летом
yellow-arrow
Нападающий Сельты забил 10 голов в Ла Лиге восьмой сезон подряд
yellow-arrow
41-летний Хоакин: Последнее, о чем я думаю – прекратить играть в футбол
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Ливерпуль Ферлан Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Madrid Xtra

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде