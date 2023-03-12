Бензема и Менди восстановились и смогут сыграть против Ливерпуля

В среду, 15 марта, мадридский "Реал" дома сыграет против "Ливерпуля" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Болельщики "сливочных" получили перед этим поединком хорошие новости. Карим Бензема и Ферлан Менди смогут сыграть против команды Юргена Клоппа. Капитан мадридцев преодолел физические проблемы, а французский защитник восстановился после серьезной травмы мышц, полученной в конце января.

Напомним, в первом матче – на "Энфилде" "Реал" разгромил английскую команду со счетом 5:2.