Атлетик - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Роберт Левандовский возвращается в основной состав "Барсы", и это хорошие новости для поклонников команды. "Реал" вчера сократил отставание до шести баллов, и каталонцы получают возможность вернуть себе преимущество в три победы. "Атлетик" из Бильбао в двух последних матчах уступил "Барселоне" с общим счетом 0:8. Сможет ли андердог сегодня дать отпор?

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Чемпионат Испании 25-й тур

12 марта. Начало в 22:00

"Атлетик" Бильбао - "Барселона"

Трансляция – MEGOGO