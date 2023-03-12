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Атлетик - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
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Каталонцы могут вернуть преимущество над "Реалом" в девять баллов

Атлетик - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com/FCBarcelona

UA-Футбол
Новина українською

Роберт Левандовский возвращается в основной состав "Барсы", и это хорошие новости для поклонников команды. "Реал" вчера сократил отставание до шести баллов, и каталонцы получают возможность вернуть себе преимущество в три победы. "Атлетик" из Бильбао в двух последних матчах уступил "Барселоне" с общим счетом 0:8. Сможет ли андердог сегодня дать отпор?

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Чемпионат Испании 25-й тур
12 марта. Начало в 22:00
"Атлетик" Бильбао - "Барселона"
Трансляция – MEGOGO

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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