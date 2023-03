Примера. 40-летний Рейна подвел Вильярреал, кризис Ла Реала, победные страдания Севильи

Не проиграть на поле "Мальорки" - уже достижение, но для "Реала Сосьедад" это уже 5-й матч без побед, поэтому вряд ли баски сильно рады.

К тому же, за "Киноварь" не играл ее лучший бомбардир Ведат Мурики, но даже без него островитяне не выглядели слабее своего соперника из ТОП-4 Ла Лиги.

"Ла Реал" открыл счет на 3-й минуте благодаря идеальному удару Фернандеса после скидки Сильвы; также у гостей был незасчитанный из-за фола гол Ле Норманна - и это все.

"Мальорка" в ответ по традиции много навешивала и боролась, а свой гол забила благодаря координации Ли Кан Ина, просочившегося "сквозь" рослого Пачеко в силовой борьбе. Также на счету "Киновари" последний голевой момент в матче - это Ндиай обводил вратаря, но попал в штангу.

3 - Real Sociedad's David Silva has provided three assists in his last four appearances in LaLiga, as many as in his previous 36 matches in the competition. Inspired. pic.twitter.com/mDN6jOaZUd