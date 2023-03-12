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Примера. 40-летний Рейна подвел Вильярреал, кризис Ла Реала, победные страдания Севильи
Сегодня в Испании день равных матчей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Не проиграть на поле "Мальорки" - уже достижение, но для "Реала Сосьедад" это уже 5-й матч без побед, поэтому вряд ли баски сильно рады.
К тому же, за "Киноварь" не играл ее лучший бомбардир Ведат Мурики, но даже без него островитяне не выглядели слабее своего соперника из ТОП-4 Ла Лиги.
"Ла Реал" открыл счет на 3-й минуте благодаря идеальному удару Фернандеса после скидки Сильвы; также у гостей был незасчитанный из-за фола гол Ле Норманна - и это все.
"Мальорка" в ответ по традиции много навешивала и боролась, а свой гол забила благодаря координации Ли Кан Ина, просочившегося "сквозь" рослого Пачеко в силовой борьбе. Также на счету "Киновари" последний голевой момент в матче - это Ндиай обводил вратаря, но попал в штангу.
3 - Real Sociedad's David Silva has provided three assists in his last four appearances in LaLiga, as many as in his previous 36 matches in the competition. Inspired. pic.twitter.com/mDN6jOaZUd— OptaJose (@OptaJose) March 12, 2023
Прямая нога и удаление Мерино на последних минутах - еще одно подтверждение ямы, в которую попал "Сосьедад". В таблице он пока 4-й с 45 очками, но "Бетис" уже недалеко. "Мальорка" же с 32 очками удобно устроилась на 10-й строчке.
25-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Реал Сосьедад" - 1:1
Голы: Ли Кан Ин, 50 - Карлос Фернандес, 3
"Мальорка": Райкович - Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, Хауме Коста (Абдон, 46) - де Галларета (Батталья, 82), Баба, Дани Родригес (Анхель, 68) - Ли Кан Ин (Антонио Санчес, 82), Кадевере (Ндиай, 46)
"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель, Ле Норманн, Пачеко, Рико - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва (Кубо, 81), Мерино - Карлос Фернандес (Серлот, 63), Оярсабаль (Шо, 70)
Предупреждения: Дани Родригес, 11, Гонсалес, 79 - Карлос Фернандес, 41, Серлот, 90+5
Удаление: Мерино, 90
"Севилья" и "Альмерия" - разные по масштабу клубы, но сейчас они в одной лодке - борются за выживание, так что это была игра за 6 очков.
И, знаете, здесь никто не заслужил проиграть. "Альмерия" выдала одно из своих лучших гостевых выступлений в сезоне. Именно она открыла счет уже на 2-й минуте после идеального смещения в центр левого бека Акиеме.
Во втором тайме гости имели еще два убойнейших шанса, но Суарес не реализовал выход один на один, а удар Сентельеса с линии ворот вынес Баде.
41 - There have seen 41 shots in the match between between Sevilla (27) and Almeria (14), the most of any LaLiga game this season. Nerves. pic.twitter.com/k7EOmeE6kA— OptaJose (@OptaJose) March 12, 2023
Касательно "Севильи", то ей большую часть матча не хватало точности - ударов было много, но все по воробьям. Победить хозяевам помогли два выигранных эпизода. В конце первого тайма Эн-Несири умно подставился под фол в штрафной и заработал пенальти; ну, а победный мяч на счету Ламелы - ему с энной попытки на голову мяч набросил Хиль.
В таблице победа позволила "Нервиону" с 28 очками подняться сразу на 13-е место. У "Альмерии" - 25 баллов и предпоследнюю, 19-ю строчку. Плотность внизу таблицы Ла Лиги в этом году невероятная.
25-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Альмерия" - 2:1
Голы: Окампос, 45+1 (с пенальти), Ламела, 73 - Акиеме, 2
"Севилья": Буну (Дмитрович, 37) - Ньянзу (Хиль, 52), Баде, Гудель - Навас, Жордан, Ракитич, Теллес (Акунья, 63) - Сусо (Оливер, 63), Окампос (Ламела, 63) - Эн-Несири
"Альмерия": Фернандо Мартинес - Чуми (Баптистао, 77), Родриго Эли, Бабич, Акиеме (Сентельес, 12) - Эгуарас, Робертоне - Росо, Пучмаль (Портильо, 60), Суарес - Туре (Рамазани, 12, Диего Соуза, 77)
Предупреждения: Баде, 32, Окампос, 45+2, Гудель, 71, Ламела, 74, Акунья, 90+7 - Акиеме, 12, Чуми, 72, Родриго Эли, 83, Баптистао, 87
На неделе "Вильярреал" играл в еврокубках против "Андерлехта", а "Бетис" - против "МЮ", и разницу было хорошо видно.
Фактически сегодня хватило севильцев только на первый тайм. В стартовые 45 минут они навязывали борьбу, много прессинговали, пробивали по воротам, и матч выглядел очень равным.
Наиграл ли "Бетис" на гол? Вопрос спорный, но факт есть факт: 40-летний Пепе Рейна совершил чудовищный ляп, и Борха внес мяч в сетку.
Pepe Reina 41 years old keeper ????????????#football pic.twitter.com/R17WS27tvo— Heñry Dárkø❤️???? (@galorefootball2) March 12, 2023
Во втором тайме, однако, более свежий "Вильярреал" мог рассчитывать даже на победу, ведь соперник и в атаку не ходил, и в обороне особо не преуспел. По правде, "Бетису" повезло, что забили хозяева всего раз - это Пино замкнул идеальную подачу Терратса.
Рамон - одно из главных впечатлений матча. В январе "Подводники" взяли его в резерв из "Жироны", когда пришел Цыганков, но Терратс так здорово дебютировал, что уже выбился в любимчики "Эль Мадригала". Невероятно!
В таблице же ничья ничего не дала ни тем, ни другим. "Бетис" по-прежнему 5-й с 42 очками; у "Вильярреала" - 38 баллов и 6-е место.
25-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Бетис" - 1:1
Голы: Пино, 55 - Борха Иглесиас, 38
"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Альберто Морено, 72) - Терратс (Жексон, 89), Парехо, Тригейрос (Баэна, 60) - Чуквезе, Жерар Морено (Ло Чельсо, 89), Пино (Моралес, 72)
"Бетис": Руи Силва - Руибаль (Сабали, 82), Песселья, Виктор Руис, Миранда - Гвидо Родригес (Акуоку, 46), Гуардадо - Каналес (Луис Энрике, 58), Айосе Перес (Хуанми, 71), Родри - Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 82)
Предупреждения: Жерар Морено, 40, Баэна, 63, Пау Торрес, 76 - Гвидо Родригес, 6, Луис Энрике, 89
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