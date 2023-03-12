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Примера. Атлетик - Барселона 0:1. С привкусом скандала

Испания
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(1 голосов)

ВАР, возможно, перемудрил

Примера. Атлетик - Барселона 0:1. С привкусом скандала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Третий раз кряду "Барселона" ушла с поля, победив со счетом 1:0. А сколько минимальных побед было до этого? Это уже фирменный почерк Хави.

Впрочем, было сегодня и кое-что новое - неоднозначное решение арбитра. И это на фоне коррупционного скандала вокруг "Барсы"!

По игре - план басков состоял в очень интенсивном старте, прессинге и сумасшедших скоростях - видимо, рассчитывали застать "Барсу" врасплох, но та не особо испугалась. В первом тайме у "Атлетика" лучшие шансы забить упустили Иньяки Уильямс (отбил тер Штеген) и Рауль Гарсия (перекладина). "Барса" ответила на это нереализованным выходом на ворота Левандовского, а также голом.

Да-да, именно голом. На 46-й минуте Бускетсу дали секунду подумать, и он вывел на ударную позицию Рафинью, который уже вжился в роль бомбардира.

В начале второго тайма Роберт имел идеальный шанс убивать интригу после навеса Бальде, но нетипично для себя промахнулся. Стареет?

А вот кто у "Барсы" только молодеет - это тер Штеген. Последние 15-20 минут матча баски опять провели в атаках, и немец и удар Муньяина потащил, и выстрел Беренгера в штангу перевел, и все прочие попытки отразил. Лишь с выходом на ворота Уильямса он не справился - и это самое интересное.

Арбитр пошел смотреть ВАР через минуту после взятия ворот, и там ему показали, как мяч в центре поля в борьбе задел руку Муньяина. И что было дальше? Он отменил гол! Сказать, что баски негодовали - не сказать ничего.

В общем, запасаемся попкорном, а пока в таблице "Барса" имеет 65 очков, а у "Реала" - 56. Через неделю они встретятся в очном матче, и если Мадрид не победит, то Хави можно будет осторожно поздравлять.

Ну, а касательно Бильбао, то он в своем стиле - дал бой, но проиграл. В таблице баски лишь 9-е с 33 очками.

25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафинья, 45+1

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Капа, 84), Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 70) - Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64) - Беренгер (Гурусета, 84), Рауль Гарсия (Муньяин, 64), Нико Уильямс - Уильямс

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Фати, 84), Кунде, Кристенсен, Бальде - Гави (Аларкон, 90+3), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Маркос Алонсо, 84), Левандовский, Ферран Торрес (Кессье, 68)

Предупреждения: Уильямс, 30, Саррага, 86 - Роберто, 76

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона
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Комментарии (31)
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metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:34
Убогий клуб, с убогой игрой, финансовый банкрот ползёт неизвестно к чему. По-прежнему покупает судей, хотя сам уже подвешен на крючке правосудия. Картина оливковым маслом. Благодарить не надо. В том числе на латыни, испанском и прочих. Не смешите гусей, полиглоты
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0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.03.2023 в 00:31
К сожалению, матч не смотрел. Результатом очень доволен. Только завтра буду знать, чудил ли арбитр против Барсы или нет. Но сам факт того, что арбитр в конце матча справедливо отменил гол, говорит за то, что арбитру было очень важно провести матч образцово-показательно и не запятнать себя несправедливыми, двойственными решениями.... в стиле прошлых матчей этого арбитра с участием Барселоны . Ведь, после раздутого фло пересом скандала на пустом месте против великой Барселоны, за этим матчем наблюдала вся Испания...И очень может быть, под микроскопом.... Присоединяюсь к поздравлениям всех наших и нейтральных! А пока что... очень громко звучит "Na m` agapas" Sakis Rouvas....Можно и потанцевать ...
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+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:33
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0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.03.2023 в 00:35
0
0
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sasha1951 (Sausalito)
13.03.2023 в 00:35
И очень может быть, под микроскопом. До матча нужно было это писать. А не балаболить теперь
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:28
Баски на свой гол наиграли однозначно. По хорошему должна быть ничья. Но Барсе нынче нереально прёт. Это предзнаменование! Это, шо-то свыше...
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+3
0
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sasha1951 (Sausalito)
13.03.2023 в 00:26
Буду смотреть Оскар
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:35
Оскар надо дать Мансане, за то, как он артистично, выдерживая театральные паузы, шёл смотреть телевизор.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
13.03.2023 в 00:15
А не х... орошо руками поряд з м'ячом розмахувати РЕАЛьно всі помітили, як су... швиденько гол Рафінії відмінили, а Вільямса зарахували Хоч до офсайду там з півметра не вистачало, а от волейбол важко було помітити! Добре, що тепер люди в буді можуть і сповільнений повтор, і стоп-кадр подивитися та поміряти, коли потрібно! Показова реакція на ГОЛ помічник Хаві телепає кистью, мол можливо був офсайд, а може НІТ! А суддя показує всі ВІДСТАНЬТЕ там "на тоненького". По грі рукою, я теж не помітив... Чергова суха перемога і розрив +9 відновлено. Браво Марк. Утім до перемоги в Ла Лізі ще далеко. А тут у Роберта приціл збився, а інші ніяк не налаштують.
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+2
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:22
Всё будет С победой!!!
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:13
Хромая утка рвется в чемпионы. Очень даже хорошо, что судья и ВАР отменили гол басков. Это дополнительный эпизод в уголовное дело каталонских шулеров. Слово за дедушкой Фло.
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+3
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:16
Заглотни чмо завистливое
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:20
не разоблачай себя , горемыка, по своим манерам ты не американец, а такой себе "алик" из пригорода какого - нибудь населенного пункта из нечерноземья.
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:24
Понравилось, возьми еще один
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:26
я же и говорю - "алик" из под курска, любитель журнала "весёлые картинки". Живи в своем детстве, никто не мешает.
0
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:12
19-й сухарь Тер Штегена однако. Браво Марк!
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:14
И стоит добавить, сосать мадрид@сы!!!
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:16
Это видать Марк и крикнул, когда в красивейшем броске отбил удар Муньяина.
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:14
Сухари пора готовить.
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+2
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:17
Проходи мимо болезный, мы сейчас не подаём.
+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:21
Интересно, это не этого придурка не далеко от Харькова я видел? Тот, что говорил, что ему все равно чей за щеку взять, лишь бы накормили.
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:07
Всех барселонцев с победой !!!
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+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:07
С победой братуха!
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+3
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.03.2023 в 00:06
Пока мадридская зловонная помойка собирают всякие собрания как бы навредить великому клубу, Барса продолжает уверенно идти к своему чемпионству. Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+3
-3
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:14
Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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+3
-2
metall5291 (Kharkiv)
13.03.2023 в 00:29
напиши еще по латыни - полиглот.
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0
-2
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Барселиниуc (землянин)
13.03.2023 в 00:06
Рука Б Ы Л А. Сначала в локоть, потом в плечо. С ВАР не поспоришь.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
13.03.2023 в 00:25
Це ви про те, що хтось РЕАЛьно навіть на повторах цього не побачив
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
13.03.2023 в 00:30
До речі Динамо коли "такий зарахували" Катя & А просто вказівку виконували, таке не дивитися.
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0
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sasha1951 (Sausalito)
13.03.2023 в 00:00
Теперь точно убедился! Все догадки Оленя (судьи, Перес, календарь...), это просто шизофрения и маразм...
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sasha1951 (Sausalito)
13.03.2023 в 00:01
Тема закрыта.
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