Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Атлетик - Барселона 0:1. С привкусом скандала
ВАР, возможно, перемудрил
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Третий раз кряду "Барселона" ушла с поля, победив со счетом 1:0. А сколько минимальных побед было до этого? Это уже фирменный почерк Хави.
Впрочем, было сегодня и кое-что новое - неоднозначное решение арбитра. И это на фоне коррупционного скандала вокруг "Барсы"!
По игре - план басков состоял в очень интенсивном старте, прессинге и сумасшедших скоростях - видимо, рассчитывали застать "Барсу" врасплох, но та не особо испугалась. В первом тайме у "Атлетика" лучшие шансы забить упустили Иньяки Уильямс (отбил тер Штеген) и Рауль Гарсия (перекладина). "Барса" ответила на это нереализованным выходом на ворота Левандовского, а также голом.
12 - Only Karim Benzema (14) and Vinícius Jr (13) have been involved in more goals among @LaLigaEn players in all competitions in 2023 than @FCBarcelona's Raphina (7 goals, 5 assists). Decisive. pic.twitter.com/OoK9IGYqU8— OptaJose (@OptaJose) March 12, 2023
Да-да, именно голом. На 46-й минуте Бускетсу дали секунду подумать, и он вывел на ударную позицию Рафинью, который уже вжился в роль бомбардира.
В начале второго тайма Роберт имел идеальный шанс убивать интригу после навеса Бальде, но нетипично для себя промахнулся. Стареет?
А вот кто у "Барсы" только молодеет - это тер Штеген. Последние 15-20 минут матча баски опять провели в атаках, и немец и удар Муньяина потащил, и выстрел Беренгера в штангу перевел, и все прочие попытки отразил. Лишь с выходом на ворота Уильямса он не справился - и это самое интересное.
Арбитр пошел смотреть ВАР через минуту после взятия ворот, и там ему показали, как мяч в центре поля в борьбе задел руку Муньяина. И что было дальше? Он отменил гол! Сказать, что баски негодовали - не сказать ничего.
La mano de Muniain que señala el VAR por el que ha anulado el gol de Williams. Pegado también a la bota de De Jong. En fin. pic.twitter.com/YrtUFeWgJQ— Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) March 12, 2023
В общем, запасаемся попкорном, а пока в таблице "Барса" имеет 65 очков, а у "Реала" - 56. Через неделю они встретятся в очном матче, и если Мадрид не победит, то Хави можно будет осторожно поздравлять.
Ну, а касательно Бильбао, то он в своем стиле - дал бой, но проиграл. В таблице баски лишь 9-е с 33 очками.
25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" - "Барселона" - 0:1
Гол: Рафинья, 45+1
"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Капа, 84), Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 70) - Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64) - Беренгер (Гурусета, 84), Рауль Гарсия (Муньяин, 64), Нико Уильямс - Уильямс
"Барселона": тер Штеген - Роберто (Фати, 84), Кунде, Кристенсен, Бальде - Гави (Аларкон, 90+3), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Маркос Алонсо, 84), Левандовский, Ферран Торрес (Кессье, 68)
Предупреждения: Уильямс, 30, Саррага, 86 - Роберто, 76
Популярное сейчас
- Ступар о Кривушкине: Походило на лояльное отношение к Днепру-1, и строгое - к Динамо. Что и вылилось в красную Буяльскому
- УПЛ. Днепр-1 - Динамо 0:1. Луческу все еще в игре
- 19-летний Исенко отбил два пенальти в компенсированное время в матче Верес - Ворскла - ВИДЕО
- Реал разочаровался в Мбаппе и не заинтересован в его трансфере летом
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Леоненко: У Милевского новый стиль. Он забирает кличку поп у Саленко