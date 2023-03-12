Примера. Атлетик - Барселона 0:1. С привкусом скандала

Третий раз кряду "Барселона" ушла с поля, победив со счетом 1:0. А сколько минимальных побед было до этого? Это уже фирменный почерк Хави.

Впрочем, было сегодня и кое-что новое - неоднозначное решение арбитра. И это на фоне коррупционного скандала вокруг "Барсы"!

По игре - план басков состоял в очень интенсивном старте, прессинге и сумасшедших скоростях - видимо, рассчитывали застать "Барсу" врасплох, но та не особо испугалась. В первом тайме у "Атлетика" лучшие шансы забить упустили Иньяки Уильямс (отбил тер Штеген) и Рауль Гарсия (перекладина). "Барса" ответила на это нереализованным выходом на ворота Левандовского, а также голом.

12 - Only Karim Benzema (14) and Vinícius Jr (13) have been involved in more goals among @LaLigaEn players in all competitions in 2023 than @FCBarcelona's Raphina (7 goals, 5 assists). Decisive. pic.twitter.com/OoK9IGYqU8 — OptaJose (@OptaJose) March 12, 2023

Да-да, именно голом. На 46-й минуте Бускетсу дали секунду подумать, и он вывел на ударную позицию Рафинью, который уже вжился в роль бомбардира.

В начале второго тайма Роберт имел идеальный шанс убивать интригу после навеса Бальде, но нетипично для себя промахнулся. Стареет?

А вот кто у "Барсы" только молодеет - это тер Штеген. Последние 15-20 минут матча баски опять провели в атаках, и немец и удар Муньяина потащил, и выстрел Беренгера в штангу перевел, и все прочие попытки отразил. Лишь с выходом на ворота Уильямса он не справился - и это самое интересное.

Арбитр пошел смотреть ВАР через минуту после взятия ворот, и там ему показали, как мяч в центре поля в борьбе задел руку Муньяина. И что было дальше? Он отменил гол! Сказать, что баски негодовали - не сказать ничего.

La mano de Muniain que señala el VAR por el que ha anulado el gol de Williams. Pegado también a la bota de De Jong. En fin. pic.twitter.com/YrtUFeWgJQ — Luis Calabor Núñez (@LuigiCalabor) March 12, 2023

В общем, запасаемся попкорном, а пока в таблице "Барса" имеет 65 очков, а у "Реала" - 56. Через неделю они встретятся в очном матче, и если Мадрид не победит, то Хави можно будет осторожно поздравлять.

Ну, а касательно Бильбао, то он в своем стиле - дал бой, но проиграл. В таблице баски лишь 9-е с 33 очками.

25-й тур Примеры. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафинья, 45+1

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос (Капа, 84), Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 70) - Дани Гарсия, Весга (Саррага, 64) - Беренгер (Гурусета, 84), Рауль Гарсия (Муньяин, 64), Нико Уильямс - Уильямс

"Барселона": тер Штеген - Роберто (Фати, 84), Кунде, Кристенсен, Бальде - Гави (Аларкон, 90+3), Бускетс, де Йонг - Рафинья (Маркос Алонсо, 84), Левандовский, Ферран Торрес (Кессье, 68)

Предупреждения: Уильямс, 30, Саррага, 86 - Роберто, 76