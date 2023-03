Примера. Атлетик - Барселона 0:1. С привкусом скандала

Третий раз кряду "Барселона" ушла с поля, победив со счетом 1:0. А сколько минимальных побед было до этого? Это уже фирменный почерк Хави.

Впрочем, было сегодня и кое-что новое - неоднозначное решение арбитра. И это на фоне коррупционного скандала вокруг "Барсы"!

По игре - план басков состоял в очень интенсивном старте, прессинге и сумасшедших скоростях - видимо, рассчитывали застать "Барсу" врасплох, но та не особо испугалась. В первом тайме у "Атлетика" лучшие шансы забить упустили Иньяки Уильямс (отбил тер Штеген) и Рауль Гарсия (перекладина). "Барса" ответила на это нереализованным выходом на ворота Левандовского, а также голом.

12 - Only Karim Benzema (14) and Vinícius Jr (13) have been involved in more goals among @LaLigaEn players in all competitions in 2023 than @FCBarcelona's Raphina (7 goals, 5 assists). Decisive. pic.twitter.com/OoK9IGYqU8