  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Азар считает, что не был достоин места в составе Бельгии на Мундиале: Мне не понравилось играть на ЧМ-2022
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Азар считает, что не был достоин места в составе Бельгии на Мундиале: Мне не понравилось играть на ЧМ-2022

Испания
(1 голосов)

Честно по отношению к себе

Азар считает, что не был достоин места в составе Бельгии на Мундиале: Мне не понравилось играть на ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эден Азар в интервью высказался о впечатлениях от выступлений за сборную Белигии на чемпионате мира в Катаре. Он считает, что молодые футболисты заслуживали место в составе.

"Новые ребята постучали в дверь национальной сборной. Не играл в "Реале", а потом присоединился к "Красным дьяволам" и начал играть в футбол. Мне это не понравилось, особенно потому, что новое поколение заслуживает того, чтобы играть", – сказал Эден.

Он также заявил, что принял решение завершить с карьерой в сборной ещё до Мундиаля. "Я впервые задумался об этом после чемпионата Европы. Я сделал все возможное, чтобы вовремя прийти в форму после травмы лодыжки. К сожалению, я не смог принять участие в проигранном четвертьфинале против Италии, и это сильно повлияло на меня ментально", – сказал Азар.

Эдена также расстроило то, что он провел так мало времени в последнем матче с Хорватией (0:0), всего 5 минут. Он считает, что Роберто Мартинес не думал, что матч будет "не на жизнь, а насмерть". Менеджер собирался поберечь Азара для матчей в плей-офф, но команда так и не смогла забить гол и вылетела из турнира.

Напомним, что Азар заявил о завершении карьеры в национальной сборной 7-го декабря, на следующий день после матча с Хорватией.

По теме
yellow-arrow
Барселона отправит предложение контракта Бускетсу на этой неделе
yellow-arrow
Жирона - Атлетико: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата Испании
yellow-arrow
Цыганков против Атлетико, Шахтер в ЛЕ и Динамо - Заря. Расписание футбола на 13 - 19 марта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Эден Азар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде