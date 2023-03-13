Азар считает, что не был достоин места в составе Бельгии на Мундиале: Мне не понравилось играть на ЧМ-2022

Эден Азар в интервью высказался о впечатлениях от выступлений за сборную Белигии на чемпионате мира в Катаре. Он считает, что молодые футболисты заслуживали место в составе.

"Новые ребята постучали в дверь национальной сборной. Не играл в "Реале", а потом присоединился к "Красным дьяволам" и начал играть в футбол. Мне это не понравилось, особенно потому, что новое поколение заслуживает того, чтобы играть", – сказал Эден.

Он также заявил, что принял решение завершить с карьерой в сборной ещё до Мундиаля. "Я впервые задумался об этом после чемпионата Европы. Я сделал все возможное, чтобы вовремя прийти в форму после травмы лодыжки. К сожалению, я не смог принять участие в проигранном четвертьфинале против Италии, и это сильно повлияло на меня ментально", – сказал Азар.

Эдена также расстроило то, что он провел так мало времени в последнем матче с Хорватией (0:0), всего 5 минут. Он считает, что Роберто Мартинес не думал, что матч будет "не на жизнь, а насмерть". Менеджер собирался поберечь Азара для матчей в плей-офф, но команда так и не смогла забить гол и вылетела из турнира.

Напомним, что Азар заявил о завершении карьеры в национальной сборной 7-го декабря, на следующий день после матча с Хорватией.