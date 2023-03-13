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Примера. Жирона - Атлетико 0:1. Цыганков активен, но партнеры не достояли
Не хватило совсем чуть-чуть
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" почти выстояла ничью в матче против "Атлетико", но после серии травм хозяевам не хватило сил.
В принципе, счет справедлив. Каталонцы провалили первый тайм. "Матрасники" классно накрывали Цыганкова и Рикельме далеко от ворот, а без них игры как таковой у "Жироны" не было.
Параллельно "Атлетико" не просто мог, но и обязан был забивать. Гризманн в цейтноте пробил слишком слабо - и Гассанига спас. Еще два момента запорол Депай, причем оба раза ударил высоко на трибуны с 7-8 метров. Нелегко пришлось киперу "Жироны" и после попытки Карраско в ближний.
"Жирона" остановила этот поток моментов и заиграла сама только после перерыва. Виктор Цыганков завел своих - на дриблинге прошел Карраско, но не пробил Облака; можно было ударить лучше.
✨ No diguis qualitat, digues Viktor Tsygankov.#GironaAtleti | @LaLiga | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/0sUkeRTfw4— Girona FC (@GironaFC) March 13, 2023
Дальше был крутой отрезок от каталонцев; удар Давида Лопеса с центра поля под перекладину; еще один проход Цыганкова и прострел на Рикельме, который словно не захотел забивать клубу, которому принадлежит его контракт.
Почему не достояли? Главным образом из-за травм. Потери Ромеу и Алейша Гарсии для "Жироны" - это катастрофа. Без них игра моментально пошла кувырком, и в добавленное время угловой от "Атлетико" принес результат. Да и другие моменты тоже были.
Такой вот матч. Наш Цыганков явно в форме, это радует перед поединком сборной. Его "Жирона" в таблице идет 12-й с 30 очками. У "Атлетико" - 3-е место и 48 баллов.
25-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Атлетико" - 0:1
Гол: Мората, 90+1
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес - Цыганков (Вилья, 87), Алейш Гарсия (Эспиноса, 87), Ромеу (Мартин, 75), Борха Гарсия (Валери, 64), Рикельме - Кастельянос (Стуани, 75)
"Атлетико": Облак - Молина, Хименес, Савич, Эрмосо, Карраско (Сауль, 76) - Льоренте (де Пауль, 62), Коке (Витсель, 81), Лемар (Корреа, 62) - Гризманн, Депай (Мората, 62)
Предупреждения: Стуани, 90+10, Гассанига, 90+11 - Льоренте, 57, Савич, 66, де Пауль, 90+7
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