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Тебас о Барсе и контракте Гави: У них было 20 дней и они опоздали с иском на день
Между лигой и "Барселоной" натянутые отношения
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отмену регистрации контракта Гави. Вопрос о том, что молодой испанец не сможет играть за "Барселону", не стоит.
Напомним, что суд отменил регистрацию нового контракта Гави, а следовательно, и его регистрацию в основной команде. Полузащитник числиться игроком молодежки "Барселоны", что не дает ему выступать под 6-м номером. Также у футболиста пока остается старая зарплата.
"Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает.
У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. "Барса" подаст апелляцию, и судья вынесет решение", – сказал президент Ла Лиги.
"Барселона" сыграет с "Реалом" в 26-м туре Ла Лиги 19-го марта. "Блауграна" оторвалась от "Мадрида" на 9 очков.
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