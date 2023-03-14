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Тебас о Барсе и контракте Гави: У них было 20 дней и они опоздали с иском на день

Испания
(1 голосов)

Между лигой и "Барселоной" натянутые отношения

Тебас о Барсе и контракте Гави: У них было 20 дней и они опоздали с иском на день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отмену регистрации контракта Гави. Вопрос о том, что молодой испанец не сможет играть за "Барселону", не стоит.

Напомним, что суд отменил регистрацию нового контракта Гави, а следовательно, и его регистрацию в основной команде. Полузащитник числиться игроком молодежки "Барселоны", что не дает ему выступать под 6-м номером. Также у футболиста пока остается старая зарплата.

"Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает.

У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. "Барса" подаст апелляцию, и судья вынесет решение", – сказал президент Ла Лиги.

"Барселона" сыграет с "Реалом" в 26-м туре Ла Лиги 19-го марта. "Блауграна" оторвалась от "Мадрида" на 9 очков.

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В статье: Барселона Хавьер Тебас Гави
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Источник:
as.com

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.03.2023 в 18:27
Интересно, как долго этот человек будет у власти? Таким образом подыгрывать одной команде, точно перебор. Кстати вот часть из одного интервью, которое он дал 16 ноября 2015 года. Делайте выводы сами …. -Кому вы больше симпатизируете – Бартомеу или Пересу?- Никому. Я симпатизирую всем или никому. Мне нужно ладить со всеми. Я не принимаю решения на благо футбола, исходя из симпатий.- И это мешает вам сказать, какой команде вы симпатизируете?- Нет. Четверо моих детей болеют за «Реал». Мне кажется, очевидно, что и их отец – тоже. Но страсть никогда не влияет на мои решения. Предпочтения не заставляют меня принимать решения, я опираюсь на факты.Если бы я говорил иначе, мог бы сойти за лицемера, меня могли бы уличить во лжи. Я из Мадрида, я был на 27 класико, смотрел матч в баре с друзьями, – сказал Тебас.
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Spokoyno (Київ)
14.03.2023 в 17:34
Столичні рулять... п...ес його знає куди Бо комусь кортить, хоч щось у цьому році виграти, а перспектив катма
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