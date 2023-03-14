Тебас о Барсе и контракте Гави: У них было 20 дней и они опоздали с иском на день

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал отмену регистрации контракта Гави. Вопрос о том, что молодой испанец не сможет играть за "Барселону", не стоит.

Напомним, что суд отменил регистрацию нового контракта Гави, а следовательно, и его регистрацию в основной команде. Полузащитник числиться игроком молодежки "Барселоны", что не дает ему выступать под 6-м номером. Также у футболиста пока остается старая зарплата.

"Если он будет доступен, он сможет играть, потому что вопрос касается только регистрации в основной команде. Если Хави на него рассчитывает. У них было 20 дней, и они опоздали на день. Иск подан позже срока. "Барса" подаст апелляцию, и судья вынесет решение", – сказал президент Ла Лиги.

"Барселона" сыграет с "Реалом" в 26-м туре Ла Лиги 19-го марта. "Блауграна" оторвалась от "Мадрида" на 9 очков.