Реал рассматривает Тухеля в качестве сменщика Анчелотти - Bild

Экс-главный тренер "Челси" Томас Тухель находится в шорт-листе "Реала" в качестве возможного сменщика для Карло Анчелотти, информирует Bild.

По информации издания, 49-летний немецкий специалист приступил к изучению испанского языка еще осенью. Предыдущим его местом работы был "Челси", откуда он был уволен в сентябре прошлого года. До этого Томас также тренировал "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "ПСЖ".

Отметим, что в последние месяцы в СМИ неоднократно появлялась информация, что Анчелотти может покинуть свой пост в конце сезона, если "Реал" останется без трофеев. Его контракт со сливочными действует до лета 2024 года.