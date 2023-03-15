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Одноклубник Цыганкова выбыл на длительный срок из-за травмы

Испания
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Он - лучший ассистент команды

Одноклубник Цыганкова выбыл на длительный срок из-за травмы

Фото: gironafc.cat

Новина українською

Полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия пропустит длительное время из-за повреждения. Напомним, хавбек травмировался в последнем матче команды с "Атлетико" (0:1).

Гарсия прошел медобследование, которое выявило у него травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ориентировочный срок восстановления составляет 5-6 недель, сообщает пресс-служба "жирондинцев".

Стоит заметить, что Гарсия - лучший ассистент команды в нынешнем сезоне - в его активе 6 голевых передач. Фулбек Мигель Гутьеррес и украинец Виктор Цыганков отдали по 3 ассиста.

В следующем матче "Жирона" сыграет на выезд с "Райо Вальекано". Игра пройдет 18 марта.

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В статье: Алеиш Гарсия Жирона
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