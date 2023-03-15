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Одноклубник Цыганкова выбыл на длительный срок из-за травмы
Он - лучший ассистент команды
Фото: gironafc.cat
Полузащитник "Жироны" Алейш Гарсия пропустит длительное время из-за повреждения. Напомним, хавбек травмировался в последнем матче команды с "Атлетико" (0:1).
Гарсия прошел медобследование, которое выявило у него травму сухожилия двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ориентировочный срок восстановления составляет 5-6 недель, сообщает пресс-служба "жирондинцев".
Стоит заметить, что Гарсия - лучший ассистент команды в нынешнем сезоне - в его активе 6 голевых передач. Фулбек Мигель Гутьеррес и украинец Виктор Цыганков отдали по 3 ассиста.
В следующем матче "Жирона" сыграет на выезд с "Райо Вальекано". Игра пройдет 18 марта.
COMUNICAT MÈDIC | Aleix Garcia pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerre.— Girona FC (@GironaFC) March 15, 2023
Temps de baixa estimat: 5-6 setmanes.#GironaFC pic.twitter.com/6O5UKkpg0A
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