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Негрейра: Барселона платила мне, чтобы быть спокойными, что против них не будут принимать судейских решений

Испания
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Интересная формулировка

Негрейра: Барселона платила мне, чтобы быть спокойными, что против них не будут принимать судейских решений

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Marca опубликовала разговор бывшего главы технического отдела судейского комитета Хосе Энрикеса Негрейры с налоговыми инспекторами. Он рассказал за что именно "Барселона" ему платила.

Ранее стало известно что Негрейра с 2001-го по 2018-й год получил от "Барселоны" 7,3 миллиона евро. Суд Барселоны подал иск на клуб и бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.

Почему "Барселона" платила Негрейре.

"Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против "Барселоны", что все нейтрально", – ответил бывший глава технического отдела судейского комитета.

В чем заключалась работа Негрейры.

"Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи – лично или через коллег-бывших арбитров – и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.

"Барселона" считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.

Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы все было нейтрально", – сказал Негрейра.

"Барселона" сыграет с "Реалом" в Ла Лиге 19-го марта. Встреча начнется в 22:00.

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В статье: Барселона
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Источник:
marca.com

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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
18.03.2023 в 01:10
Итак. 7 300 000 : 18 = 405, 555 евро в год; 405,555 : 12 = 33,796 евро в месяц. Итого. 33,796 евро в месяц за поездки на матчи с участием Барсы. А это: 1)покупка билетов на самолёты, 2)плата за проживание в гостиницах, 3)покупка билетов на матчи на лучшие для обзора дорогие вип-места, 4)перекус в ресторанах на стадионах и плотный ужин в городских элитных ресторанах (консультант Барселоны, как-никак) 5)стоимость работы по составлению отчёта по матчу, 6)стоимость за личную консультацию руководства Барсы на основании составленных им отчётов долгими бессонными ночами. Я ничего не забыл? Наверняка забыл... Ну да ладно. Итак. 33,796 евро делим на 4 игры в месяц = 8,449 евро на одну поездку туда и назад. А плюс гостинцы и сувениры с поездок, а плюс жене цветы, а детям мороженное... ВЫ ЭТО СЕРЬЁЗНО? О КАКОЙ НАХ КОРРУПЦИИ ИДЁТ РЕЧЬ?
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