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Негрейра: Барселона платила мне, чтобы быть спокойными, что против них не будут принимать судейских решений
Интересная формулировка
Getty Images/Global Images Ukraine
Marca опубликовала разговор бывшего главы технического отдела судейского комитета Хосе Энрикеса Негрейры с налоговыми инспекторами. Он рассказал за что именно "Барселона" ему платила.
Ранее стало известно что Негрейра с 2001-го по 2018-й год получил от "Барселоны" 7,3 миллиона евро. Суд Барселоны подал иск на клуб и бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя.
Почему "Барселона" платила Негрейре.
"Так в клубе были спокойны, что в судейском комитете не было решений против "Барселоны", что все нейтрально", – ответил бывший глава технического отдела судейского комитета.
В чем заключалась работа Негрейры.
"Моя работа заключалась в том, чтобы ездить смотреть матчи – лично или через коллег-бывших арбитров – и получать информацию о том, почему принимались те или иные решения.
"Барселона" считала, что им вредят, а другим клубам отдают предпочтение. Это моя личная версия, никто не говорил мне об этом напрямую.
Моя обязанность – высказывать мнение о матчах с точки зрения судейства и игроков. Я консультировал клуб. «Барселона» хотела, чтобы ни одно решение не принималось против клуба, чтобы все было нейтрально", – сказал Негрейра.
"Барселона" сыграет с "Реалом" в Ла Лиге 19-го марта. Встреча начнется в 22:00.
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