Примера. Вальядолид - Атлетик 1:3. Первая за месяц победа басков

"Атлетик" прервал серию из пяти кряду неудач, победив на поле "Вальядолида".

Баски применили простейший прием - отдали мяч не умеющему атаковать позиционно сопернику. Само собой, "Пусела" мигом растерялась.

Вдобавок "Атлетику" повезло повести в счете довольно рано - Иньиго Мартинес плохо исполнил штрафной, но мяч коснулся Плано, изменил траекторию и влетел в сетку.

Дальше баскам было уже легко. "Вальядолид" все больше раскрывался, и на старте второй половины де Маркос выполнил сразу два идеальных прострела - один из них Гурусета на дальней штанге замкнул.

Случайное падение Дани Гарсии у своих ворот позволило Ларину забить 5-й гол в 8 матчах после переезда из Бельгии, но камбэком тут даже не пахло. "Атлетик" играл с запасом, атаковал острее, и уже через минуту Нико Уильямс заработал пенальти, который реализовал Весга. Это и был финиш.

В таблице победа вернула команду Эрнесто Вальверде в борьбу за еврокубки - она теперь 7-я с 36 очками. У "Вальядолида" - 14-е место, 28 баллов и лишь 2 очка отрыва от зоны вылета перед выездом на "Сантьяго Бернабеу". Не лучшая ситуация для "Пуселы".

26-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетик" - 1:3

Голы: Ларин, 74 - Иньиго Мартинес, 30, Гурусета, 57, Весга, 78 (с пенальти)

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Хави Санчес, Эль-Ямик (Хоакин Фернандес, 46), Эскудеро (Посо, 72) - Мончу, Кике Перес (Агуадо, 58) - Плата, Иван Санчес (Серхио Леон, 58), Плано (Оласа, 72) - Ларин

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Берчиче (Саррага, 90+1) - Дани Гарсия, Весга - Уильямс (Рауль Гарсия, 83), Сансет (Муньяин, 83), Нико Уильямс (Баленсиага, 90+1) - Гурусета (Беренгер, 75)

Предупреждения: Хави Санчес, 6, Ларин, 88 - Берчиче, 23, Весга, 90